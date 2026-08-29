«Він дитина». Хрогович пообіцяв «розбити» Ітауму у поєдинку за пояс Усика

У суботу, 29 серпня, Філіп Хрогович поб’ється проти Мозеса Ітауми за вакантний титул IBF у надважкій вазі.

Перед поєдинком 34-річний хорват назвав 21-річного британця дитиною, заявивши, що відправить його до сто старної школи, повідомляє Bad Left Hook.

«Я просто кажу вам факти. Я не граю в ігри. Я просто кажу, що думаю в цей момент. Як я вже сказав, я недостатньо розумний, щоб грати в ці психологічні ігри… Я думаю, що він дитина, він недостатньо зрілий. Я думаю, що я — чоловік, я у значно кращому віці, маю набагато більше досвіду, і це все.

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Ніяких психологічних ігор… Дай Боже, я його переможу. Я розіб'ю цього хлопця в суботу, відправлю його назад до старшої школи", — сказав Хргович.

Пояс за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF) належав Олександру Усику. Однак 26 червня Олександр Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів у надважкій вазі — за версіями IBF, WBC та WBA. Після цього WBC призначила новим чемпіоном світу німця Агіта Кабаела, а володарем титулу WBA став росіянин Мурат Гассієв.

Раніше ми писали, що Ітаума штовхнув Хрговича після битви поглядів перед боєм.

Також Олександр Красюк, колишній промоутер Олександра Усика, поділився очікуваннями від поєдинку за вакантний титул IBF у надважкій вазі між Мозесом Ітаумою та Філіпом Хрговичем.