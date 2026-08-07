«Єдина проблема». Хргович зізнався, що його турбує перед боєм з Ітаумою

Хорватський надважковаговик Філіп Хргович поділився очікуваннями від майбутнього бою з британським проспектом Мозесом Ітаумою за вакантний титул чемпіона світу IBF.

Хргович вважає, що Ітаума не здатен відправити його в нокаут, повідомляє DAZN Boxing.

34-річний боксер наголосив на своєму міцному підборідді, адже за професійну кар'єру жодного разу не побував у нокдауні.

Реклама

«Підборіддя — найважливіша річ у боксі, чоловіче. Без міцного підборіддя ти не можеш бути великим. В якийсь момент тебе ударять. Ти не можеш боксувати 20 років і не отримати ударів.

Я бився з олімпійськими чемпіонами, чемпіонами світу, з усіма. Я спарингую з усіма. Я ніколи не був на підлозі. Ніхто ніколи не відправляв мене в нокаут. Тож я не думаю, що цей хлопець зможе мене нокаутувати", — сказав Хргович.

Водночас боксер назвав одну річ, яка справді його непокоїть перед поєдинком.

«Єдина проблема, яка мене турбує, — чи не відкриється знову розсічення біля ока», — додав Хргович.

Поєдинок відбудеться 29 серпня на арені O2 у Лондоні.

Для Ітауми та Хрговича це буде перший бій за звання чемпіона світу. У разі перемоги 21-річний Ітаума, якого часто порівнюють з легендарним Майком Тайсоном, стане другим наймолодшим чемпіоном світу в історії надважкої ваги. Рекордсменом є саме Тайсон, який став чемпіоном у 20 років і чотири місяці.

Востаннє британець виходив на ринг у березні, коли нокаутував у п’ятому раунді Джермейна Франкліна.

Хргович у травні здолав Девіда Аллена технічним нокаутом у третьому раунді, коли кут опонента викинув білий рушник.

26 червня Олександр Усик звільнив усі свої чемпіонські пояси у надважкій вазі — за версіями IBF, WBC та WBA. Після цього WBC призначила новим чемпіоном світу німця Агіта Кабаєла, а володарем титулу WBA став росіянин Мурат Гассієв.