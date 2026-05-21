Король кікбоксингу і зірка Голлівуду: хто такий Верховен, з яким битиметься Усик

Український чемпіон Олександр Усик уже 23 травня проведе свій перший поєдинок у 2026 році. Однак цього разу на нього чекає не класичне боксерське протистояння. Суперником Усика стане справжня легенда кікбоксингу — нідерландець Ріко Верховен.

Поєдинок Усик — Верховен відбудеться у самому серці Єгипту, біля підніжжя пірамід Гізи. На кону стоятиме титул чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі, а переможець також отримає ексклюзивний пояс «Король Нілу».

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Але хто такий Ріко Верховен і чому його вважають легендою кікбоксингу?

«Кличко світу кікбоксингу»

Ріко Верховен — без перебільшення одна з найвідоміших постатей сучасного кікбоксингу. Його роками називали «Кличком світу кікбоксингу» через домінування у важкій вазі та багаторічну чемпіонську стабільність.

Нідерландець понад 11 років утримував титул чемпіона GLORY (найбільшої у світі професійної ліги кікбоксингу) у важкій вазі та встановив унікальний рекорд — 4220 днів із чемпіонським поясом.

Його статистика вражає. Верховен провів 29 боїв у GLORY, здобув 28 перемог, встановив рекорд за кількістю титульних перемог (14), успішних захистів поясу (13) та найдовшою переможною серією — 27 поєдинків поспіль.

«Я провів понад 11 років як абсолютний чемпіон світу з кікбоксингу в надважкій вазі та досяг усього, що планував. Я підкорив усе всередині кікбоксингу», — розповідав в інтерв'ю DAZN Верховен.

Займатися бойовими мистецтвами Верховен почав ще змалку. Починалось все з кіокушинкай. Його тренував батько — володар чорного пояса з карате. Вже у сім років Вергувен перейшов до кікбоксингу, а в 16 років через свої великі габарити вже бився проти дорослих

Цікаво, що однієї з цих поразок йому завдав українець. У 2012 році на турнірі K-1 World MAX у Мадриді Верховен поступився титулованому українському майстру муай-тай Сергію Лащенку. Українець переміг Верховена роздільним рішенням суддів після чотирьох раундів, включно з екстрараундом.

Втім, уже з 2013 року Верховен став практично недосяжним для суперників. Єдиним гучним винятком стала сенсаційна поразка у 2015 році від білоруса Андрія Герасимчука.

Від принца до короля кікбоксингу

Одним з важливих суперників для Верховена став бій з Беньяміном Адеґбуї, який відбувся 5 червня 2015 року. Спочатку Адеґбуї зумів нав’язати боротьбу чемпіону, однак уже з другого раунду Верховен повністю захопив ініціативу та впевнено переміг рішенням суддів.

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Через пів року суперники зустрілися вдруге — і цього разу Верховен не залишив жодних шансів. Він нокаутував Адеґбуї вже у першому раунді. Саме після цього поєдинку Ріко відмовився від прізвиська «Принц кікбоксингу» та офіційно став «Королем кікбоксингу».

У 2025 році Верховен ще раз підтвердив свій рівень, перемігши колишнього чемпіона GLORY у напівважкій вазі Артем Вахітов на турнірі Glory 100.

А вже 20 листопада 2025 року нідерландець оголосив про відхід із GLORY та звільнення чемпіонського титулу.

Загалом за кар'єру в кікбоксингу Верховен здобув 66 перемог, із яких 21 — нокаутом, зазнавши лише 10 поразок.

Верховен у ММА та професійному боксі

Попри статус легенди кікбоксингу, Верховен не обмежував себе лише одним видом спорту.

У 2015 році він дебютував у змішаних єдиноборствах на турнірі RXF 20 у Румунії та вже у першому раунді технічним нокаутом переміг німецького бійця Віктора Богуцькі.

«Коли я пропустив перші два удари, я зрозумів, що це реальна справа. Я відчув, як мої губи набрякають. Захист, який ти маєш у кікбоксингу, абсолютно відрізняється від того, що є в ММА», — розповідав після поєдинку Верховен в інтерв'ю MMA Mania.

Не оминув Верховен і професійний бокс. Його дебют відбувся у 2014 році в Німеччині, де він нокаутував угорця Янош Фінфера у другому раунді. Після цього у Верховена не було інших професійних поєдинків у боксі.

Голлівуд та життя поза рингом

Поза спортом Верховен давно став медійною особистістю. Нідерландець активно будує акторську кар'єру та регулярно з’являється у фільмах.

Він зіграв разом із Жан-Клод Ван Дамм у стрічці «Кікбоксер: Реванш», виконав головну роль у фільмі «Чорний лотос», а також працював над іншими голлівудськими проєктами.

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Кадри зйомок фільму «Чорний лотос» / Фото: Deutch FilmWorks

«Коли я ріс, у мене було кілька людей, на яких я рівнявся: мій батько, деякі майстри бойових мистецтв, а також актори. Те, як Брюс Лі, Жан-Клод Ван Дамм та Арнольд Шварценеггер билися на великому екрані, справді надихало мене. Я уявляв, що одного дня такий хлопець, як я, іноземець, який є найкращим у своєму спорті, також зможе стати кінозіркою в Голлівуді», — розповідав Верховен.

Про Верховена є навіть біографічна книга RICO, яка вийшла у 2017 році.

Верховена також запрошували озвучити бика Фердинанда в однойменному мультфільмі, адже образ «доброго велетня» відповідав персонажу.

Про його сім'ю відомо, що з 2021 року Верховен перебуває у стосунках із нідерландською фітнес-тренеркою Наомі ван Бім. Разом вони виховують чотирьох дітей.

Ріко Верховен разом з сім'єю / Фото: Instagram/ricoverhoeven

Верховен зі своїми дітьми / Фото: Instagram/ricoverhoven

Верховен зі своєю дружиною / Фото: Instagram/ricoverhoven

Однак Верховен відомий не лише спортивними успіхами. Під час пандемії COVID-19 він став одним із ініціаторів платформи «Всі Нідерланди працюють», яка допомагала людям знаходити роботу в період економічної кризи.

Також Верховен активно допомагає благодійному фонду «Для Сари», який займається підтримкою дітей із рідкісною формою м’язової дистрофії.

Раніше повідомлялось, що Усик і Верховен провели першу дуель поглядів.

А IBF уже заявила, що в разі поразки Усика, Верховен не буде чемпіоном за їхньою версією — титул стане вакантним.

У букмекерських конторах практично не вірять у те, що Верховен може перемогти Усика. Навпаки, прогнозують легку та дострокову перемогу українського чемпіона в першій половині бою.

Також Український надважковаговик Владислав Сіренко поділився очікуваннями від поєдинку Олександра Усика та Ріко Верховена.