Переніс операцію рік тому. Український Халк повернеться в ринг після поразки від олімпійського чемпіона

36-річний спортсмен, відомий за прізвиськом Халк, візьме участь у вечорі боксу від компанії Exceed Boxing. Подія відбудеться в німецькому Гамбурзі 29 травня, повідомляє пресслужба промоушену.

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Наразі невідомо, хто буде суперником Шевадзуцького в рамках вечора боксу на арені Active City Arena.

Востаннє Шевадзуцький виходив у ринг у квітні 2025 року. Українець зазнав поразки одноголосним рішенням суддів від непереможеного узбекистанського боксера Баходіра Жалолова (16−0, 14 КО). Вперше у кар'єрі Жалолов, який є дворазовим олімпійським чемпіоном (2020, 2024), не зумів виграти достроково.

Під час поєдинку у Шевадзуцького стався розрив біцепса, боксеру провели операцію у червні минулого року.

Раніше повідомлялося, що Ігор Шевадзуцький розкритикував рішення провести бій між чемпіоном світу у надважкій вазі Олександром Усиком і кікбоксером Ріко Верховеном.

Усик пояснив, чому погодився на бій із кікбоксером. Торік українець вдруге став абсолютним чемпіоном у надважкій вазі, нокаутувавши Даніеля Дюбуа у п’ятому раунді. Згодом Олександр втратив звання абсолюта, відмовившись від титулу WBO