«Знищуватимуть один одного в ринзі». Ексчемпіон світу дав прогноз на один з найочікуваніших поєдинків року

Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Тімоті Бредлі поділився очікуваннями від бою між абсолютним чемпіоном світу у другій легшій вазі Наоєю Іноуе (32‑0, 27 KO) та його співвітчизником Дзунто Накатані (32‑0, 24 KO).

Бредлі зізнався, що наразі не готовий назвати фаворита та відзначив сильні та слабкі сторони боксерів, повідомляє Boxing News24.

«Я постійно змінюю думку щодо свого вибору. Ще не знаю, кому віддам перевагу. Скажу пізніше. Чесно — не знаю.

Реклама

У Накатані є шанс панчера. У будь-якому разі, йому потрібно скорочувати дистанцію. Питання в тому, чи зможе він зробити це безпечно?

Іноуе вразливий. Він пропускає удари, це факт. Але й Накатані також.

Усе багато в чому залежить від його передньої руки і того, чи зможе він змусити суперника відкриватися. Він хоче, щоб ти тягнувся до нього — тоді він тебе покарає.

З Іноуе нічого не можна передбачити. Подивіться на його бої — він ніколи не б'ється однаково. Він завжди підлаштовується під стиль суперника.

Але мене турбує інше — він почав пропускати забагато. Я думаю: чи не починає він «зношуватися» після стількох боїв?

У будь-якому випадку, це буде пекельний бій. Ці хлопці просто знищуватимуть один одного в ринзі".

Поєдинок між Іноуе та Накатані запланований на 2 травня і відбудеться в Токіо на арені Tokyo Dome.

Іноуе та Накатані наразі не програвали та обоє входять у топ-10 рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії.

Раніше повідомлялося, що легендарний Флойд Мейвезер 27 червня проведе бій проти кікбоксера Майка Замбідіса.