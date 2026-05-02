Іноуе — Накатані: з’явилася детальна статистика бою
Іноуе завдав Накатані першої поразки в кар'єрі (Фото: DAZN)
Опубліковано статистику ударів поєдинку між японцями Наоєю Іноуе та Дзунто Накатані, який завершився перемогою абсолютного чемпіона одноголосним рішенням суддів.
Згідно з даними Compubox, Іноуе виконав трохи менше ударів, ніж суперник, однак продемонстрував значно кращу точність. Усього чемпіон викинув 474 удари, з яких 140 досягли цілі.
Зокрема, на рахунку Іноуе 227 джебів (56 точних) і 247 силових ударів, 84 з яких були результативними.
Натомість Накатані був трохи активнішим — 476 ударів загалом, однак лише 120 із них виявилися точними. Також він завдав 258 джебів (46 точних) і 218 силових ударів (74 влучних)
За підсумками 12 раундів судді віддали перемогу Іноуе — 115:113, 116:112 і 116:112.
Тепер на рахунку Іноуе 33 перемоги без поразок, із яких 27 він здобув нокаутом. Для Накатані ця поразка стала першою в кар'єрі. Його рекорд — 32 перемоги, 1 поразка, з яких 24 здобуті нокаутом.
Раніше повідомлялося, що 23 травня в Гізі (Єгипет) відбудеться бій Усик — Верховен. На кону буде титул чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі.
Верховен вважається одним із найвидатніших кікбоксерів усіх часів. Він понад 11 років утримував титул чемпіона світу у важкій вазі за версією Glory. Йому належать численні рекорди в цьому промоушені, зокрема за найбільшою кількістю перемог у титульних боях (14) та найбільшою кількістю перемог (28) загалом.
На боксерському рингу Верховен дебютував у 2014-му, здолавши угорця Яноша Фінферу нокаутом у другому раунді. Після цього він продовжив кар'єру в кікбоксингу.
Торік Усик вдруге став абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі, нокаутувавши Даніеля Дюбуа в п’ятому раунді. Згодом Олександр втратив звання абсолюта, відмовившись від титулу WBO.
Раніше було оприлюднено повний кард грандіозного вечора боксу в Єгипті.
Також Усик та Верховен провели першу битву поглядів.
Крім цього Олександр заявив, що готовий провести третій бій з Тайсоном Ф’юрі.