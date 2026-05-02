У Токіо відбувся один із найочікуваніших боксерських поєдинків року — абсолютний чемпіон світу у другій найлегшій вазі Наоя Іноуе зустрічався з ексчемпіоном кількох дивізіонів Дзунто Накатані.

Бій виправдав статус топпротистояння. Суперники, які до очного бою не мали поразок, показали якісний бокс та провели конкурентні 12 раундів із великою кількістю яскравих моментів.

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Іноуе все ж виглядав переконливіше та переміг Накатані одноголосним рішенням суддів: 115:113, 116:112 і 116:112.

За статистикою Compubox, Іноуе викинув менше ударів, але був точнішим: 474 удари (140 точних) проти 476 у Накатані (120 точних). Японець також краще реалізував як джеби, так і силові атаки, що й стало ключем до успіху в бою.

Найкращі моменти бою Іноуе — Накатані

Тепер на рахунку Іноуе 33 перемоги без поразок, із яких 27 він здобув нокаутом. Для Накатані ця поразка стала першою в кар'єрі. Його рекорд — 32 перемоги, 1 поразка, з яких 24 здобуті нокаутом.

Раніше повідомлялося, що 23 травня в Гізі (Єгипет) відбудеться бій Усик — Верховен. На кону буде титул чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі.

Торік Усик вдруге став абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі, нокаутувавши Даніеля Дюбуа в п’ятому раунді. Згодом Олександр втратив звання абсолюта, відмовившись від титулу WBO.

Раніше було оприлюднено повний кард грандіозного вечора боксу в Єгипті.

Також Усик та Верховен провели першу битву поглядів.

Крім цього Олександр заявив, що готовий провести третій бій з Тайсоном Ф’юрі.