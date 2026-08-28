«Це ключ до перемоги». Чісора дав пораду Хрговичу перед боєм з «новим Майком Тайсоном»

Про це повідомляє The Sun Sport.

Ветеран боксу вважає, що хорвату потрібно активно використовувати подвійний джеб, щоб не дозволити молодому британцю нав’язати свій темп.

Реклама

«Якби я був його тренером, то сказав би, що потрібно використовувати подвійний джеб. Це ключ до перемоги. Бо, якщо ти дозволиш Мозесу йти вперед, для тебе це буде дуже важкий вечір.

Не бий одиночним джебом. Подвійний джеб, а краще потрійний джеб. Тому що ти виходиш із дистанції. Перший джеб потрібен, щоб наблизитися до нього, другий — щоб влучити, а третій показує, що ти вже поруч", — сказав Чісора.

Бій Ітаума — Хргович відбудеться 29 серпня на O2 Arena в Лондоні. На кону стоятиме вакантний титул IBF у надважкій вазі.

Для Ітауми та Хрговича це буде перший бій за звання чемпіона світу. У разі перемоги 21-річний Ітаума, якого часто порівнюють із легендарним Майком Тайсоном, стане другим наймолодшим чемпіоном світу в історії надважкої ваги. Рекордсменом є сам Тайсон, який здобув титул у віці 20 років і чотирьох місяців.

Востаннє британець виходив на ринг у березні, коли нокаутував у п’ятому раунді Джермейна Франкліна. Хргович у травні переміг Девіда Аллена технічним нокаутом у третьому раунді, коли кут суперника викинув білий рушник.

26 червня Олександр Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів у надважкій вазі — за версіями IBF, WBC та WBA. Після цього WBC призначила новим чемпіоном світу німця Агіта Кабаєла, а володарем титулу WBA став росіянин Мурат Гассієв.