29 серпня 2026 року в Лондоні відбудеться вечір боксу, головною подією якого стане бій за вакантний титул чемпіона світу за версією IBF у надважкій вазі.

На ринг вийдуть 21-річний Мозес Ітаума (14−0-0, 12 КО) і 34-річний Філіп Хргович (21−1-0, 15 КО).

Орієнтовний початок бою Ітаума — Хргович — після опівночі. У прямому ефірі поєдинок Ітаума — Хргович транслюватиме стримінгова платформа DAZN.

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Пояс за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF) належав Олександру Усику. Однак у червні українець відмовився від усіх чемпіонських титулів заради «останнього танцю».

Тоді керівництво IBF обрало для бою за титул двох боксерів із найвищим рейтингом — Мозеса Ітауму та Френка Санчеса. Однак у Ітауми вже був запланований поєдинок проти Хрговича. Щоб не зривати цей бій, промоутери Ітауми виплатили Санчесу відступні та прописали в контракті, що він битиметься за чемпіонський пояс із переможцем поєдинку Ітаума — Хргович.

У букмекерських конторах такі коефіцієнти на бій: перемога Ітауми — 1,09, перемога Хрговича — 6,50. Якщо перевести у відсотки, то ймовірність перемоги Ітауми становить 90%.

Раніше український боксер Віктор Вихрист назвав переможця бою Ітаума — Хргович. А британський суперважковаговик Дерек Чісора розповів, яка тактика допоможе Філіпу Хрговичу перемогти в поєдинку проти Мозеса Ітауми.