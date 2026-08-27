«Один із найнебезпечніших суперважковаговиків». Девід Хей назвав наступного чемпіона світу після Усика

Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Девід Хей поділився очікуваннями від поєдинку за вакантний титул IBF у надважкій вазі між Мозесом Ітаумою та Філіпом Хрговичем.

Легендарний британець вважає хорвата одним із найнебезпечніших боксерів у дивізіоні, проте назвав Ітауму фаворитом у боротьбі за чемпіонський пояс.

«Хргович — один із найнебезпечніших суперважковаговиків у світі. Він доводив це знову й знову. Візьміть хоча б його останній бій проти Дейва Аллена. Аллен — не «мішок», це хороший британський боєць солідного рівня, але коли вони зійшлися в рингу, ви побачили різницю в їхній майстерності, адже Хргович — суперважковаговик світового класу.

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Мозес поки що нічого не довів. Жоден із суперників, з якими він ділив ринг, навіть близько не підійшов до того, щоб зробити те, що зробить Філіп. Хргович — це не просто бананова шкірка. Він боєць світового класу. Поставте його проти будь-якого суперника — і він, можливо, переможе їх усіх. Мозес має показати мені те, чого я ще від нього не бачив.

У цьому бою я справді віддаю перевагу Мозесу, але все може виявитися не так уже й просто. Перемога може й не бути легкою — Філіп влаштує спеку", — наводить слова британця Boxing News.

Бій Ітаума — Хргович очолить вечір боксу, що відбудеться 29 серпня на O2 Arena в Лондоні.

Для Ітауми та Хрговича це буде перший бій за звання чемпіона світу. У разі перемоги 21-річний Ітаума, якого часто порівнюють із легендарним Майком Тайсоном, стане другим наймолодшим чемпіоном світу в історії надважкої ваги. Рекордсменом є сам Тайсон, який здобув титул у віці 20 років і чотирьох місяців.

Востаннє британець виходив на ринг у березні, коли нокаутував у п’ятому раунді Джермейна Франкліна. Хргович у травні переміг Девіда Аллена технічним нокаутом у третьому раунді, коли кут суперника викинув білий рушник.

26 червня Олександр Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів у надважкій вазі — за версіями IBF, WBC та WBA. Після цього WBC призначила новим чемпіоном світу німця Агіта Кабаєла, а володарем титулу WBA став росіянин Мурат Гассієв.