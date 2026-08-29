На його думку, Ітаума штовхнув 34-річного хорвата, щоб довести, що його неможливо залякати, повідомляє The Sun.

Думаю, річ у тому, що Хргович постійно повторює, що, мовляв, він чоловік, а Мозес — дитина, і все таке. І, думаю, Мозес таким чином каже: «Я не дитина. Мене не залякати».

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Я не хотів, щоб таке сталося. Очевидно, він не хотів цього зробити. Думаю, він просто відштовхнув його. На жаль, сталося те, що сталося. Але, слава Богу, ніхто не постраждав і жодних травм не було, — сказав Воррен.

Зазначимо, для Ітауми та Хрговича це буде перший бій за звання чемпіона світу. У разі перемоги 21-річний Ітаума, якого часто порівнюють із легендарним Майком Тайсоном, стане другим наймолодшим чемпіоном світу в історії надважкої ваги. Рекордсменом є сам Тайсон, який здобув титул у віці 20 років і чотирьох місяців.

Востаннє британець виходив на ринг у березні, коли нокаутував у п’ятому раунді Джермейна Франкліна. Хргович у травні переміг Девіда Аллена технічним нокаутом у третьому раунді, коли кут суперника викинув білий рушник.

Пояс за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF) належав Олександру Усику. Однак 26 червня Олександр Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів у надважкій вазі — за версіями IBF, WBC та WBA. Після цього WBC призначила новим чемпіоном світу німця Агіта Кабаела, а володарем титулу WBA став росіянин Мурат Гассієв.

Раніше Хрогович пообіцяв «розбити» Ітауму у поєдинку за пояс Усика.