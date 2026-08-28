Олександр Красюк, колишній промоутер Олександра Усика, поділився очікуваннями від поєдинку за вакантний титул IBF у надважкій вазі між Мозесом Ітаумою та Філіпом Хрговичем.

Красюк вважає, що бій триватиме всі 12 раундів, за підсумками яких і визначиться наступний чемпіон світу за версією IBF.

«Це один із найважливіших боїв цього року. Так, Мозес — це майбутнє, що стає теперішнім. Олександр Усик — це теперішнє, що стає минулим. А Хргович — десь посередині. Тож це буде найсерйозніша перевірка для Ітауми.

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Я не прогнозую ранній нокаут. Звісно, статися може будь-що, але якщо обидва провели якісний тренувальний табір, то, ймовірно, знадобляться всі 12 раундів, щоб визначити переможця. Мені здається, що ймовірність пройти всю дистанцію дуже висока", — заявив Красюк в інтерв'ю YouTube-каналу Seconds Out.

Бій Ітаума — Хргович відбудеться 29 серпня на арені O2 у Лондоні. На кону стоятиме вакантний титул IBF у надважкій вазі.

Для Ітауми та Хрговича це буде перший бій за звання чемпіона світу. У разі перемоги 21-річний Ітаума, якого часто порівнюють із легендарним Майком Тайсоном, стане другим наймолодшим чемпіоном світу в історії надважкої ваги. Рекордсменом є сам Тайсон, який здобув титул у віці 20 років і чотирьох місяців.

Востаннє британець виходив на ринг у березні, коли нокаутував у п’ятому раунді Джермейна Франкліна. Хргович у травні переміг Девіда Аллена технічним нокаутом у третьому раунді, коли кут суперника викинув білий рушник.

26 червня Олександр Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів у надважкій вазі — за версіями IBF, WBC та WBA. Після цього WBC призначила новим чемпіоном світу німця Агіта Кабаела, а володарем титулу WBA став росіянин Мурат Гассієв.