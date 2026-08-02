«Зможу нокаутувати». Спадкоємець Майка Тайсона готовий поставити будинок на свій наступний бій

2 серпня, 13:30
Мозес Ітаума проведе бій із Філіпом Хрговичем (Фото: instagram.com/m.itauma)

Мозес Ітаума проведе бій із Філіпом Хрговичем (Фото: instagram.com/m.itauma)

Мозес Ітаума (14-0, 12 КО) поділився очікуваннями від свого наступного бою проти Філіпа Хрговича (20-1, 15 КО).

Британський боксер надважкої ваги впевнений, що зможе перемогти представника Хорватії нокаутом.

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«Якщо чесно, це не зовсім залежить від мене. Розумію, це звучить дивно, адже саме мені доведеться з ним битися, але якщо я вийду і дотримуватимуся свого плану на бій, то, звісно, зможу його нокаутувати.

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Якби треба було поставити на це свій будинок — я б поставив. Але в таких ситуаціях ніколи не знаєш напевно, що станеться, чи не так?" — наводить слова Мозеса DAZN Boxing.

Поєдинок боксерів відбудеться 29 серпня на арені O2 Arena в Лондоні.

Востаннє британець виходив на ринг у березні, коли нокаутував у п’ятому раунді Джермейна Франкліна (24−3, 15 КО). Хорват же в травні здолав Девіда Аллена (25−9-2, 20 KO). Філіп переміг суперника технічним нокаутом у третьому раунді, коли кут опонента викинув білий рушник.

Зазначимо, що Мозеса часто порівнюють із наймолодшим чемпіоном в історії хевівейту Майком Тайсоном, який здобув свій перший титул чемпіона світу саме у 20 років.

Повідомлялося, що Ітаума назвав Усика найкращим суперважковаговиком одразу у двох категоріях.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Бокс Філіп Хргович Мозес Ітаума

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