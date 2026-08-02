«Зможу нокаутувати». Спадкоємець Майка Тайсона готовий поставити будинок на свій наступний бій

Британський боксер надважкої ваги впевнений, що зможе перемогти представника Хорватії нокаутом.

«Якщо чесно, це не зовсім залежить від мене. Розумію, це звучить дивно, адже саме мені доведеться з ним битися, але якщо я вийду і дотримуватимуся свого плану на бій, то, звісно, зможу його нокаутувати.

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Якби треба було поставити на це свій будинок — я б поставив. Але в таких ситуаціях ніколи не знаєш напевно, що станеться, чи не так?" — наводить слова Мозеса DAZN Boxing.

Поєдинок боксерів відбудеться 29 серпня на арені O2 Arena в Лондоні.

Востаннє британець виходив на ринг у березні, коли нокаутував у п’ятому раунді Джермейна Франкліна (24−3, 15 КО). Хорват же в травні здолав Девіда Аллена (25−9-2, 20 KO). Філіп переміг суперника технічним нокаутом у третьому раунді, коли кут опонента викинув білий рушник.

Зазначимо, що Мозеса часто порівнюють із наймолодшим чемпіоном в історії хевівейту Майком Тайсоном, який здобув свій перший титул чемпіона світу саме у 20 років.

Повідомлялося, що Ітаума назвав Усика найкращим суперважковаговиком одразу у двох категоріях.