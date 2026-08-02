«Зможу нокаутувати». Спадкоємець Майка Тайсона готовий поставити будинок на свій наступний бій
Мозес Ітаума проведе бій із Філіпом Хрговичем (Фото: instagram.com/m.itauma)
Мозес Ітаума (14-0, 12 КО) поділився очікуваннями від свого наступного бою проти Філіпа Хрговича (20-1, 15 КО).
Британський боксер надважкої ваги впевнений, що зможе перемогти представника Хорватії нокаутом.
«Якщо чесно, це не зовсім залежить від мене. Розумію, це звучить дивно, адже саме мені доведеться з ним битися, але якщо я вийду і дотримуватимуся свого плану на бій, то, звісно, зможу його нокаутувати.
Якби треба було поставити на це свій будинок — я б поставив. Але в таких ситуаціях ніколи не знаєш напевно, що станеться, чи не так?" — наводить слова Мозеса DAZN Boxing.
Поєдинок боксерів відбудеться 29 серпня на арені O2 Arena в Лондоні.
Востаннє британець виходив на ринг у березні, коли нокаутував у п’ятому раунді Джермейна Франкліна (24−3, 15 КО). Хорват же в травні здолав Девіда Аллена (25−9-2, 20 KO). Філіп переміг суперника технічним нокаутом у третьому раунді, коли кут опонента викинув білий рушник.
Зазначимо, що Мозеса часто порівнюють із наймолодшим чемпіоном в історії хевівейту Майком Тайсоном, який здобув свій перший титул чемпіона світу саме у 20 років.
Повідомлялося, що Ітаума назвав Усика найкращим суперважковаговиком одразу у двох категоріях.