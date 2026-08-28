«Це ризикований бій». Український боксер зробив прогноз на поєдинок Ітауми та Хрговича

Про це повідомляє Tribuna.

Вихрист вважає, що поєдинок стане серйозною перевіркою для 21-річного Ітауми, який досі не зустрічався з опонентом такого рівня.

Ітаума молодий, швидкісний, не варто його підпускати близько. Але у Хрговича величезний досвід за плечима і в нього сильні удари з обох рук, тому його не треба недооцінювати. Я вірю що поєдинок буде дуже цікавий.

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Ітаума переміг Ділліана Вайта у другому раунді, переїхав американця Франкліна у п’ятому здається, тому він перспективний і дуже цікавий боксер. Недарма його експерти порівнюють з топами та ставлять на передові позиції.

Це ризикований бій для Ітауми і саме в цьому поєдинку ми побачимо і зрозуміємо, на що здатен молодий, амбітний боксер та як він впорається з досвідом Філіпа", — сказав Вихрист

Вихрист допускає, що Хргович може завершити поєдинок достроково, якщо використає свої переваги.

«Це бокс, і тут один удар здатен вирішити усе. Якщо Хргович буде дотримуватись свого плану, використає досвід та антропометрію й боксуватиме так як він вміє - у нього також є всі шанси гарно влучати та достроково завершити поєдинок», — зазначив українець.

Попри це, фаворитом протистояння Вихрист вважає Ітауму.

Мій прогноз такий: переможе молодість, швидкість, амбітність і мотивація Ітауми, — сказав Вихрист.

Бій Ітаума — Хргович відбудеться 29 серпня на O2 Arena в Лондоні. На кону стоятиме вакантний титул IBF у надважкій вазі.

Для Ітауми та Хрговича це буде перший бій за звання чемпіона світу. У разі перемоги 21-річний Ітаума, якого часто порівнюють із легендарним Майком Тайсоном, стане другим наймолодшим чемпіоном світу в історії надважкої ваги. Рекордсменом є сам Тайсон, який здобув титул у віці 20 років і чотирьох місяців.

Востаннє британець виходив на ринг у березні, коли нокаутував у п’ятому раунді Джермейна Франкліна. Хргович у травні переміг Девіда Аллена технічним нокаутом у третьому раунді, коли кут суперника викинув білий рушник.

26 червня Олександр Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів у надважкій вазі — за версіями IBF, WBC та WBA. Після цього WBC призначила новим чемпіоном світу німця Агіта Кабаєла, а володарем титулу WBA став росіянин Мурат Гассієв.