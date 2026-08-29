У суботу, 29 серпня, відбудеться бій за титул IBF у надважкій вазі між Мозесом Ітаумою та Філіпом Хрговичем .

Колишній чемпіон світу Тоні Белью вважає, що 21-річний британець легко переможе 34-річного хорвата, повідомляє BBC.

«Це справді дуже хороший бій. Це випробування, якого Ітаумі вже давно не вистачало. У стилістичному плані це дуже цікаве протистояння. Думаю, цей бій буде або дуже складним, або дуже легким. Не бачу середнього варіанту, за якого Ітаума спокійно проведе поєдинок і матиме чудовий вигляд.

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Думаю, він або зупинить його протягом трьох раундів, або це буде те саме серйозне випробування, на яке ми всі давно чекали.

Хргович сміливий і витривалий, але він тримається досить високо й дозволяє легко себе бити. Ітаума має повний набір якостей. Він добре входить у дистанцію та виходить із неї, він дуже різкий. У нього робота ніг і швидкість крузера, а сила удару — як у надважковаговика.

Тож я ставлю на Ітауму з перемогою в межах трьох раундів", — сказав Белью.

Зазначимо, що у 2018 році Белью програв українцю Олександру Усику.

Пояс за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF) належав Олександру Усику. Однак 26 червня Олександр Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів у надважкій вазі — за версіями IBF, WBC та WBA. Після цього WBC призначила новим чемпіоном світу німця Агіта Кабаела, а володарем титулу WBA став росіянин Мурат Гассієв.

Раніше ми писали, чому між Ітаумою та Хрговичем ледь не почалася бійка перед боєм.