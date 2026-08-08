«Переміг усіх». Ітаума назвав свого головного конкурента у надважкій вазі — це не Усик

Претендент на титул IBF у надважкій вазі Мозес Ітаума поділився думкою щодо цього дивізіону.

Британський боксер висловився щодо того, хто стане для нього найскладнішим суперником. Ітаума вважає, що найзапекліший поєдинок йому влаштує чинний чемпіон світу за версією WBC Агіт Кабаєл.

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«Мабуть, це буде Агіт Кабаєл. Він переміг усіх, хто є. Фактично він переміг усіх, хто зараз набирає обертів.

Тож я б, мабуть, сказав, що він стане найсерйознішим суперником, якщо це має сенс", — наводить слова Мозеса The Ring.

Свій наступний бій Ітаума проведе 29 серпня проти хорвата Філіпа Хрговича. На кону буде вакантний титул IBF.

Для Ітауми та Хрговича це буде перший бій за титул чемпіона світу. У разі перемоги 21-річний Ітаума, якого часто порівнюють із легендарним Майком Тайсоном, стане другим наймолодшим чемпіоном світу в історії надважкої ваги. Рекордсменом є сам Тайсон, який став чемпіоном у віці 20 років і чотирьох місяців.

Востаннє британець виходив на ринг у березні, коли нокаутував у п’ятому раунді Джермейна Франкліна.

У травні Хргович переміг Девіда Аллена технічним нокаутом у третьому раунді, коли кут суперника кинув білий рушник.

Раніше Хргович зізнався, що його турбує перед бій з Ітаумою.