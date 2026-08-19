«Легко збере цілий стадіон». Жертва Усика назвав найочікуваніший бій у надважкій вазі

Колишній чемпіон світу, який у 2018 році програв українцю Олександру Усику, вважає, що молоді британці здатні зібрати повний стадіон.

«Спершу Мозес має виконати своє завдання 29 серпня, але цей хлопець справляє на мене неймовірне враження. Я щиро сподіваюся, що він зможе стати чемпіоном світу — це було б просто чудово для британського боксу.

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Звання чемпіона світу зробить його головною мішенню, але він це усвідомлює. Судячи з того, що я бачив, він лише отримуватиме від цього задоволення й прагнутиме найсерйозніших викликів, які тільки може запропонувати цей спорт".

Беллью прокоментував потенційний поєдинок Ентоні Джошуа та Тайсона Ф’юрі, але додав, що вони перебувають на різних етапах кар'єри.

«Як на мене, Джошуа та Ф’юрі можуть зустрітися на рингу не один раз; до того ж, вони перебувають на зовсім іншому етапі кар'єри, ніж Мозес. Тому переможець бою Дюбуа — Вордлі залишається ідеальним варіантом для масштабного об'єднавчого поєдинку наступного року, який легко збере повний стадіон.

Бій Ітаума проти Дюбуа став би чимось особливим. Два потужні панчери зійдуться на рингу, щоб довести, хто з них найкращий у надважкій вазі. Якщо вони обидва успішно проведуть свої наступні поєдинки, то наступного року на нас чекає щось справді особливе", — наводить слова Тоні DAZN.

Наступний бій Ітаума проведе проти Філіпа Хрговича 29 серпня на арені O2 у Лондоні. Реванш Дюбуа проти Фабіо Вордлі заплановано на жовтень.

Для Ітауми та Хрговича це буде перший бій за звання чемпіона світу. У разі перемоги 21-річний Ітаума, якого часто порівнюють із легендарним Майком Тайсоном, стане другим наймолодшим чемпіоном світу в історії надважкої ваги. Рекордсменом є сам Тайсон, який здобув титул у віці 20 років і чотирьох місяців.

Раніше Філіп Хргович поділився очікуваннями від майбутнього бою з Мозесом Ітаумою.