Ітауму винесли з рингу на ношах після поразки від Хрговича — відео

30 серпня, 02:33
Ітаума пропускає потужний удар від Хрговича (Фото: Reuters/Peter Cziborra)

Ітаума пропускає потужний удар від Хрговича (Фото: Reuters/Peter Cziborra)

У Лондоні відбувся вечір боксу, головною подією якого став бій у надважкій вазі за чемпіонський пояс IBF між Мозесом Ітаумою (14-1) та Філіпом Хрговичем (21-1).

У букмекерів явним фаворитом бою був Ітаума. Усі пророкували, що Мозес у 21 рік стане наймолодшим чемпіоном світу з боксу після Майка Тайсона.

Читайте також:
«Я щодня хотів померти». Ф’юрі вперше розповів, що сталося через хвилину після бою з Кличком

І все йшло саме до цього. Ітаума впевнено вигравав кожен раунд. Він рухався і завдавав ударів швидше, ніж Хргович встигав прийняти будь-яке рішення. Тоді здавалося, що дострокова перемога Ітауми — це лише питання часу. Проте в ці складні моменти Філіп вистояв, хоча рефері й відрахував йому нокдаун.

Реклама

А в другій половині бою намітився перелом. Хргович почав атакувати дедалі небезпечніше, а його удари ставали дедалі влучнішими. Мозес сповільнив темп. На дев’ятий раунд Ітаума вийшов виснаженим: він хитався на прямих ногах і падав на канати, тоді як Хргович, навпаки, впевнено пішов уперед і змусив кут суперника викинути білий рушник. Хоча й рефері вже кинувся рятувати Ітауму, який ледь не випав за межі рингу.

Після бою Мозеса Ітауму винесли з рингу на ношах.

https://www.youtube.com/embed/ZFqVKSWttP0

А Філіп Хргович приймав вітання. Він — перший хорватський чемпіон світу в історії надважкої ваги.

Там само, у Лондоні, українець Денис Берінчик програв Сему Ноуксу рішенням суддів.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Бокс Філіп Хргович Мозес Ітаума

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies