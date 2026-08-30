У Лондоні відбувся вечір боксу, головною подією якого став бій у надважкій вазі за чемпіонський пояс IBF між Мозесом Ітаумою (14-1) та Філіпом Хрговичем (21-1).

У букмекерів явним фаворитом бою був Ітаума. Усі пророкували, що Мозес у 21 рік стане наймолодшим чемпіоном світу з боксу після Майка Тайсона.

І все йшло саме до цього. Ітаума впевнено вигравав кожен раунд. Він рухався і завдавав ударів швидше, ніж Хргович встигав прийняти будь-яке рішення. Тоді здавалося, що дострокова перемога Ітауми — це лише питання часу. Проте в ці складні моменти Філіп вистояв, хоча рефері й відрахував йому нокдаун.

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А в другій половині бою намітився перелом. Хргович почав атакувати дедалі небезпечніше, а його удари ставали дедалі влучнішими. Мозес сповільнив темп. На дев’ятий раунд Ітаума вийшов виснаженим: він хитався на прямих ногах і падав на канати, тоді як Хргович, навпаки, впевнено пішов уперед і змусив кут суперника викинути білий рушник. Хоча й рефері вже кинувся рятувати Ітауму, який ледь не випав за межі рингу.

Після бою Мозеса Ітауму винесли з рингу на ношах.

А Філіп Хргович приймав вітання. Він — перший хорватський чемпіон світу в історії надважкої ваги.

Там само, у Лондоні, українець Денис Берінчик програв Сему Ноуксу рішенням суддів.