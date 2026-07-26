Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик поділився думками щодо потенційного поєдинку між Агітом Кабаєлом і Даніелем Дюбуа, які володіють титулами WBC та WBO відповідно.

Український боксер вважає, що німець здобуде перемогу в цьому протистоянні.

«Думаю, Кабаєл [переможе]. Я бачив наживо три чи чотири його бої: у нього дуже міцний корпус, він рухається не дуже швидко, але має хороший корпус. У бою із Чжаном: перший раунд, другий раунд, нокдаун… Він підвівся — жодного хвилювання, рухається, відновлюється — і бум, бум, бум, бум!

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Кабаєл постійно тисне, проти нього треба весь час рухатися. Працювати ось так: джеб, джеб, джеб, постійно маневрувати. Якщо зупинився — ти труп", — сказав Усик в інтерв'ю DAZN Boxing.

Нагадаємо, Агіт Кабаєл став чемпіоном світу за версією WBC після того, як Олександр Усик відмовився від обов’язкового захисту титулу. Українець здав усі пояси і зараз готується до свого «останнього танцю».

Даніель Дюбуа у травні цього року переміг Фабіо Вордлі технічним нокаутом в 11-му раунді і став чемпіоном світу за версією WBO. Після бою Вордлі активував опцію реваншу з Дюбуа, але дату поєдинку ще не визначено.

Повідомлялося, що Усик пояснив, чому відмовився від чемпіонських поясів.