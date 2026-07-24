«Час відправити тебе на пенсію». Чемпіон, який отримав пояс після Усика, викликав Ф’юрі — той відповів

Німецький боксер відреагував на слова «Циганського короля», який заявив, що всім чинним чемпіонам світу у важкій вазі пояси подарували і вони на них не заслуговують.

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Кабаєл висловив готовність довести британцеві, що той помиляється.

«Я завжди тебе поважав. Але, як на мене, настав час відправити тебе на пенсію. Надсилай координати», — заявив Агіт.

Тайсон сказав, що наразі в нього заплановано два бої, після яких він готовий розділити ринг із Кабаєлом.

«Спершу в мене Вах. Потім Ентоні Джошуа. А вже потім можемо влаштувати бій. Якщо вважаєш, що готовий до Циганського короля».

Кабаєл став чемпіоном світу після того, як Олександр Усик відмовився від обов’язкового захисту титулу. Українець відмовився від усіх поясів і зараз готується до свого «останнього танцю».

Ф’юрі проведе свій наступний бій уже 24 липня проти Маріуша Ваха. Напередодні вони пройшли церемонію зважування.

23 травня в єгипетській Гізі Усик провів бій із кікбоксером Верховеном. Українець переміг Ріко технічним нокаутом за секунду до завершення 11-го раунду й захистив титул чемпіона світу за версією WBC.

Повідомлялося, що Усик пояснив, чому відмовився від чемпіонських поясів.