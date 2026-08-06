«Залишилося не так багато». Легендарний боксер заговорив про завершення кар'єри

Колишній абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес заявив, що його кар'єра наближається до завершення.

Про це повідомляє The Ring.

За словами 36-річного боксера, остаточне рішення про завершення виступів залежатиме від фізичного стану

«Моє тіло саме підкаже мені, коли настав час. Якщо на тренуваннях я почну пропускати багато ударів і відчую, що організм уже не реагує так, як раніше, тоді зрозумію. Я не хочу виходити на бій після такої підготовки. Під час тренувального табору ти все бачиш і відчуваєш: розумієш, як твоє тіло реагує… або не реагує», — сказав Альварес.

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Канело зізнався, що його шлях у боксі добігає кінця.

«Але мені вже й самому залишилося не так багато. У мене є й інші цілі, яких я хочу досягти за межами боксу», — додав боксер.

Мексиканець також розповів, що з віком змінив підхід до підготовки, оскільки сучасні методики дозволяють ефективніше розподіляти навантаження та краще берегти організм.

«Раніше я тренувався по-старому, у досить жорсткому стилі. Саме так я виріс. Але зараз наука пішла далеко вперед, і я пристосовуюся до сучасних методик. Це розумніший підхід. Колись ми дуже багато бігали, але в певний момент організм просто виснажується. Тепер я адаптую свою підготовку до сучасних вимог», — зазначив Канело.

Водночас боксер зазначив, що мотивований спадщиною та бажанням представляти Мексику.

«Я практично досяг усього, чого хотів. Якщо озирнутися назад, то майже кожен мій бій стає рекордним, і саме це мотивує мене — моя спадщина. Я продовжую боксувати, бо люблю цей спорт. Я виходжу на ринг, щоб представляти свою країну — Мексику», — підсумував Альварес.

Наступний поєдинок Канело проведе 31 жовтня у Саудівській Аравії проти чемпіона WBC Крістіана Мбіллі. Це буде вже 69‑й бій у його професійній кар'єрі.