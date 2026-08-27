«Я взагалі не зрозумів». Колишній чемпіон світу розкритикував команду Усика після бою з Джошуа

27 серпня, 09:00
Єгор Голуб, Ентоні Джошуа та Сергій Лапін (Фото: instagram.com/serge_lapin)

Єгор Голуб, Ентоні Джошуа та Сергій Лапін (Фото: instagram.com/serge_lapin)

Карл Фроч поділився думкою про тренерів ексчемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO).

Колишній чемпіон світу вважає, що британець припустився помилки, розпочавши співпрацю з командою Олександра Усика. За словами Фроча, головною проблемою є мовний бар'єр.

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«Команда Усика — це, мабуть, саме ті люди, які здатні привести його у належну фізичну форму і, можливо, впорядкувати його ментальний стан.

Але чи є вони тією командою, яка має працювати в кутку, зважаючи на те, що я побачив у бою проти Пренги? Ні, бо існує мовна проблема. Є комунікаційний бар'єр. Дечого з того, що вони казали, я взагалі не зрозумів. Це була невдала спроба мотиваційної промови", — наводить слова Карла BoxingScene.

Фроч вважає, що Джошуа ніколи не мав розлучатися з Робом Маккракеном. Британець залишив тренера у 2022 році, після чого тренувався під керівництвом Роберта Гарсії, Дерріка Джеймса, Бена Девісона, а потім перейшов до команди Сергія Лапіна з команди Усика.

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У липні Джошуа здобув другу перемогу під керівництвом команди Усика — над албанцем Крістіаном Пренгою.

Очікується, що Джошуа проведе бій проти Тайсона Ф’юрі. Раніше Едді Гірн, промоутер британського суперважковаговика Ентоні Джошуа, заявив, що може скасувати поєдинок проти Тайсона Ф’юрі, якщо бій відбудеться в США, а не у Великій Британії.

Також Едді Гірн заявив, що настав «вирішальний тиждень» для оголошення бою між Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф’юрі.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Бокс Олександр Усик Ентоні Джошуа

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