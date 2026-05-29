«Один-два бої - і на пенсію королем»: колишній чемпіон світу розповів, з ким Усик має провести наступний бій

Усик переміг Верховена технічним нокаутом за одну секунду до кінця 11-го раунду і захистив титул чемпіона світу за версією WBC. Згідно з офіційними записками, після десяти раундів двоє суддів нарахували нічию, а третій віддавав перевагу Ріко.

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Після нокдауну рефері Марк Лайсон зупинив бій. Через суперечливий характер поєдинку обидва боксери одразу заговорили про можливий реванш.

Втім, Фроч вважає, що Усику варто провести інший бій. Британець заявив, що хотів би побачити українця у поєдинку проти Агіта Кабаєла.

«Чесно кажучи, я не впевнений, чи хочу дивитися матч-реванш. Я б хотів побачити Усика проти Кабаєла, але Ріко, безумовно, заслуговує на великий бій. Можливо, кинути його з кимось іншим. Кинути його з Ф’юрі. Він щойно провів 11 раундів з Усиком і дав йому важкий бій. Але подивимося, що буде далі протягом наступних кількох місяців. Усику зараз потрібно бути зайнятим. Один, максимум два бої — просто віддати все і піти на пенсію королем, яким він є», — сказав Фроч, цитує його Secondsout.

Зазначимо, що Агіт Кабаєл — непереможений німецький боксер-професіонал курдського походження, який виступає у надважкій вазі та є тимчасовим чемпіоном світу за версією WBC.

Раніше нідерландець не погодився з рефері, який зупинив поєдинок перед самим гонгом. Щодо статистики ударів, то Ріко був точнішим і перебив українця.

Верховен подав офіційний протест на результат бою. Також у команді українця розкритикували суддівство в бою з Ріко.

Повідомлялося, що Беллью обрав українцю наступного суперника.