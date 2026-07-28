«З ним покінчено». Легендарний британець виніс жорсткий вердикт Джошуа

Колишній чемпіон світу вважає, що британець має завершити кар'єру, хоча й переміг албанця нокаутом після двох нокдаунів.

«З ним покінчено. Я кажу це тому, що він повністю втратив здатність тримати удар. І ми вкотре побачили це вже в першому раунді в бою проти майже нікому не відомого суперника. Тож не варто ходити навколо цієї теми чи намагатися якось її прикрасити. Підборіддя Джошуа більше не витримує ударів. У нього „скляне“ підборіддя, і воно вже ніколи не стане міцним».

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Фроч закликав Джошуа піти з боксу, щоб уникнути серйозної травми.

«Чесно кажучи — не хочу надто його критикувати, — але він ніколи особливо не славився міцним підборіддям. Так, це надважка вага, але він усе одно ніколи не мав репутації боксера, здатного тримати удар. А зараз його здатність витримувати удари взагалі зникла. Йому час завершувати кар'єру. І люди з його оточення мають чесно сказати йому про це. Інакше все може закінчитися дуже серйозною травмою», — сказав Фроч на своєму YouTube-каналі.

36-річний Ентоні переміг Крістіана Пренгу нокаутом у другому раунді після того, як двічі побував у нокдауні в першому.

Наступний поєдинок Джошуа проведе проти Тайсона Ф’юрі, який напередодні переміг поляка Маріуша Ваха. Раніше Джошуа та Ф’юрі підписали контракт на бій.

Точну дату та місце проведення бою поки що не оголошено. За словами промоутера Едді Гірна, найімовірніше, він відбудеться в листопаді у Великій Британії.