Двічі попереджали про порушення: чемпіонка WBC втратила титул після дискваліфікації — відео

16 серпня, 12:22
Каролін Вейр втратила титул (Фото: instagram.com/caroveyre)

Каролін Вейр втратила титул (Фото: instagram.com/caroveyre)

Чемпіонка WBC у другій напівлегкій вазі Керолін Вейр (11-2, 0 КО) з Канади програла пояс.

Вейр провела поєдинок проти володарки титулу IBO Берніче Феррейри (11−0, 4 КО) з ПАР.

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Бій відбувся на арені State Farm Arena в Атланті, США.

Під час поєдинку Вейр двічі отримала попередження за надмірні захоплення суперниці — у четвертому та сьомому раундах.

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Попри це, канадка продовжувала порушувати правила. Зрештою, американський рефері Малік Валід зупинив поєдинок і дискваліфікував Каролін.

Вейр зазнала другої поразки у професійній кар'єрі та втратила пояс WBC.

Раніше повідомлялося, що в головному поєдинку вечора зустрілися абсолютна чемпіонка світу в суперважкій вазі Кларесса Шилдс (19−0, 4 KO) та об'єднана чемпіонка WBC і WBA в середній вазі Кей Скотт (5−2-1, 0 KO).

У шостому раунді Шилдс влучила лівим боковим і відкинула Скотт на канати. Чемпіонка підвелася і продовжила бій, але згодом її кутові викинули рушник. Шилдс стала чемпіонкою WBC та WBA у середній вазі.

Нагадаємо, олімпійський чемпіон Хижняк проведе перший титульний бій у кар'єрі.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Бокс

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