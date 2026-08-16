Двічі попереджали про порушення: чемпіонка WBC втратила титул після дискваліфікації — відео
Каролін Вейр втратила титул (Фото: instagram.com/caroveyre)
Чемпіонка WBC у другій напівлегкій вазі Керолін Вейр (11-2, 0 КО) з Канади програла пояс.
Вейр провела поєдинок проти володарки титулу IBO Берніче Феррейри (11−0, 4 КО) з ПАР.
Бій відбувся на арені State Farm Arena в Атланті, США.
Під час поєдинку Вейр двічі отримала попередження за надмірні захоплення суперниці — у четвертому та сьомому раундах.
Попри це, канадка продовжувала порушувати правила. Зрештою, американський рефері Малік Валід зупинив поєдинок і дискваліфікував Каролін.
Вейр зазнала другої поразки у професійній кар'єрі та втратила пояс WBC.
Раніше повідомлялося, що в головному поєдинку вечора зустрілися абсолютна чемпіонка світу в суперважкій вазі Кларесса Шилдс (19−0, 4 KO) та об'єднана чемпіонка WBC і WBA в середній вазі Кей Скотт (5−2-1, 0 KO).
У шостому раунді Шилдс влучила лівим боковим і відкинула Скотт на канати. Чемпіонка підвелася і продовжила бій, але згодом її кутові викинули рушник. Шилдс стала чемпіонкою WBC та WBA у середній вазі.
Нагадаємо, олімпійський чемпіон Хижняк проведе перший титульний бій у кар'єрі.