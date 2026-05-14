Українській чемпіонці Європи з боксу запропонували змінити громадянство і виступати за іншу країну

18-річна спортсменка в інтерв'ю YouTube-каналу «ТАЙК МАЙСОН» повідомила, що їй обіцяли фінансову підтримку, житло і контракти в обмін на виступи за іншу країну.

За словами Макогоненко, пропозиції вона отримує через свого батька та в особистих повідомленнях. Незважаючи на інтерес інших країн, вона не планує змінювати громадянство.

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«Є пропозиції, щоб я боксувала за іншу країну — будуть і гроші, і квартири, і все інше, але з умовою, що я виступатиму за їхню країну. Але я від цього відмовляюся, тому що в мене є принцип — боксувати за свою країну, за Україну, і представляти її на міжнародному рингу.

Пропонують по-різному. І Австралія, і США — пропозицій багато. Але ні за які гроші взагалі. Скільки б не пропонували — ніколи. Я за Україну.

Більше виходять на батька. Пишуть, а далі вже йде розмова. Мені теж пишуть в особисті повідомлення", — сказала Макогоненко.

Кіра Макогоненко, відома під прізвиськом «Рожева пантера», — чемпіонка Європи-2021 серед юніорів у ваговій категорії до 42 кг, срібна призерка юніорського чемпіонату Європи-2023.

Нагадаємо, що 21 березня Макогоненко дебютувала у професійному боксі на вечорі Rising Stars від Usyk 17 Promotions. Кіра одноголосним рішенням суддів перемогла свою землячку Поліну Довгинку (0−2, 0 КО).

Раніше повідомлялося, що Усик назвав боксера, який стане наступним абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі.