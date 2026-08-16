На арені State Farm Arena в американській Атланті завершилося боксерське шоу від промоутерської компанії Salita Promotions.

У головному поєдинку вечора зустрілися абсолютна чемпіонка світу в суперважкій вазі Кларесса Шилдс (19−0, 4 KO) та об'єднана чемпіонка WBC і WBA в середній вазі Кей Скотт (5−2-1, 0 KO).

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Шилдс контролювала хід поєдинку й завдавала різноманітних ударів. Скотт робила акцент на контратаках, однак вони не були успішними.

В одному з них вона притиснула Кларессу до канатів, але Кей так і не змогла провести ефективну атаку.

У шостому раунді Шилдс влучила лівим боковим і відправила Скотт на канати.

OMG! #ShieldsScott | LIVE NOW | Watch only on DAZN ◾ pic.twitter.com/XDrOS4iTWb — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) August 16, 2026

Чемпіонка підвелася і продовжила поєдинок, але згодом її команда викинула рушник. Шилдс стала чемпіонкою WBC та WBA у середній вазі.

Результат бою: Шилдс перемогла Скотт технічним нокаутом у шостому раунді

31-річна Кларесса востаннє боксувала в середній вазі у 2023 році, коли перемогла Маріселу Корнехо за підсумками 10 раундів.

Згодом вона виступала в суперважкій вазі, яка в жіночому боксі функціонально ідентична напівважкій. Тепер же вона опустилася на два дивізіони нижче.

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