«У Кличка є шанси». Сенченко оцінив можливий бій із непереможеним чемпіоном

Колишній чемпіон світу, а нині тренер В'ячеслав Сенченко прокоментував чутки про можливий бій між ексчемпіоном світу в надважкій вазі Володимиром Кличком (64-5, 53 КО) та чемпіоном WBC Агітом Кабаєлем (27-0, 19 КО).

Сенченко вважає, що поєдинок був би цікавим, проте фаворитом є представник Німеччини.

«Дуже важко сказати, чи зміг би Володимир Кличко перемогти Кабаєла. З одного боку, Володимир, здається, у непоганій формі, але з іншого — він багато років поза боксом, без офіційних поєдинків. Кабаєл зараз демонструє досить якісний бокс. Гадаю, шанси є завжди, адже Володимир — боксер із потужним ударом і величезним досвідом.

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Якби він підійшов до цього поєдинку в оптимальній формі, бій був би цікавим. Однак у цьому протистоянні я б поставив на Кабаєла, адже він молодший і зараз перебуває у відмінній формі", — сказав Сенченко для Sport-express.ua.

Інформація про можливе повернення 50-річного Кличка почала з’являтися ще у 2024 році. Повідомлялося, що Володимир може відновити виступи, щоб побити рекорд Джорджа Формана і стати найстаршим чемпіоном світу в історії у надважкій вазі.

Кличко втратив чемпіонські пояси після поразки від Тайсона Ф’юрі у 2015 році. Свій останній бій українець провів у 2017 році, поступившись Ентоні Джошуа.

Кличко був чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями WBO (2000−2003, 2008−2015), IBF (2006−2015) та WBA (2011−2015).

Раніше відомий промоутер оцінив шанси на повернення Володимира Кличка та його бій з Усиком.