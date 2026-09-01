38-річний Хитров постав у військовій формі та розповів в Інстаграм: «Що хочу сказати — щось та й буде. Це щось новеньке».

Дружина Хитрова розповіла, що 18 серпня, у день його народження, поліція зупинила спортсмена та доправила до ТЦК.

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«Так, в Instagram почалася істерика. Давайте тихо, видихаємо. Я вам усім 18 серпня сказала, що в день його народження поліція його зупинила й відвезла до ТЦК», — сказала вона.

За словами дружини боксера, її обурило ставлення правоохоронців до спортсмена.

«Знаєте, що прикро? Те, що він із 13 років по всьому світу піднімав прапор нашої країни, представляв її. А його забрали якимось дурним чином.

Мені прикро, що наша поліція не знає в обличчя своїх спортсменів, не знає тих людей, які щось робили в цій війні, скільки він витратив сил, часу та грошей на волонтерство, на ліки. Ви це все бачили й знали", — сказала вона.

Євген Хитров був чемпіоном світу-2011 та бронзовим призером чемпіонату Європи-2013 серед аматорів, а в професійному боксі володів другорядними титулами.

36-річний ексбоксер закінчив професійну кар'єру 2019 року, здобувши 20 перемог (17 КО) за двох поразок.

Зазначимо, що торік Євгена Хитрова затримали в Кривому Розі за підозрою в крадіжках.

Раніше повідомлялось, що воротар хокейного клубу Кременчук та збірної України Едуард Захарченко приступив до служби в лавах ЗСУ.