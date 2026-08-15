Помер один із засновників українського професійного боксу Костянтин Охрей

На 59-му році життя помер відомий український боксер-професіонал і тренер Костянтин Охрей.

Про це повідомила Федерація боксу України.

Охрей вважається одним із засновників професійного боксу в Україні. Свою кар'єру на професійному ринзі він розпочав на початку 1990-х років і виступав у різних вагових категоріях — від другої середньої до важкої та суперважкої.

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За час професійної кар'єри Охрей провів понад 50 поєдинків, здобув 18 перемог, вісім із яких нокаутом, зазнав 31 поразки та тричі завершував бої внічию.

Кар'єру боксера Охрей завершив у 44-річному віці. Останній поєдинок він провів у 2011 році проти росіянина Дмитра Кудряшова, який пізніше став відомим нокаутером у першій важкій вазі.

«Костянтин Охрей запам’ятався як безкомпромісний боєць, що часто погоджувався на складні виїзні поєдинки за кордоном у часи, коли професійний бокс в Україні лише зароджувався», — йдеться у повідомленні Федерації боксу України.

Після завершення виступів на професійному ринзі Охрей працював тренером у Донецькій обласній спеціалізованій дитячо-юнацькій школі олімпійського резерву з боксу.

Бокс став справою і його родини. Костянтин Охрей був наставником своїх дітей — Олександра та Ганни Охрей, які також пов’язали своє життя з рингом. Син Олександр здобував титули на рівні чемпіонату України. Донька Ганна — майстер спорту України міжнародного класу з боксу та член збірної команди України, вона посідала призові місця на чемпіонатах Європи.

Костянтин Охрей народився 22 липня 1967 року в Донецьку. Останнім часом він разом із родиною проживав і продовжував свою діяльність у Краматорську. У 2024 році родина перебралася до Києва.

Раніше колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик висловився щодо свого майбутнього в боксі.