Чому Усик ніколи не бився з Кличком: промоутер назвав причину

Олександр Красюк, колишній промоутер Олександра Усика (25-0, 16 КО), розповів, чи розглядалася можливість проведення бою між українцем та Володимиром Кличком (64-5, 53 КО).

За словами Красюка, такий поєдинок не міг відбутися через велику взаємну повагу між боксерами.

«Ні, це неможливо. Ми просували Усика 12 років. І так, цей бій ніколи навіть не розглядався.

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Навіть якби була можливість його провести, Володимир ніколи б не погодився на нього, і, ймовірно, Усик також. Між ними занадто велика повага один до одного.

Але вони приносять титули Україні. Вони всесвітньо відомі особистості й прагнуть привертати якомога більше уваги до України та приносити якомога більше користі своїй країні", — сказав Красюк в інтерв'ю ютуб-каналу Seconds Out.

Нагадаємо, що 23 травня в єгипетській Гізі Усик провів бій із кікбоксером Ріко Верховеном. Українець переміг технічним нокаутом за секунду до завершення 11-го раунду й захистив титул чемпіона світу за версією WBC.

26 червня Олександр Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів у надважкій вазі — за версіями IBF, WBC та WBA. Після цього WBC призначила новим чемпіоном світу німця Агіта Кабаєла, а володарем титулу WBA став росіянин Мурат Гассієв.

Одним із найімовірніших наступних суперників українця є Деонтей Вайлдер. Усик розповів про два варіанти продовження кар'єри та пояснив, чому хоче провести бій з американцем.

Раніше Олександр Красюк поділився думкою щодо можливого бою українця з британцем Мозесом Ітаумою (14−0, 12 КО).