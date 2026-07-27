«Він легенда, чудовий боєць»: Пренга після нокауту від Джошуа зробив прогноз на бій із Ф’юрі

Після бою Пренга заявив, що радий був розділити ринг із британцем, якого назвав легендою боксу.

«Я радий, що розділив із ним ринг. Він легенда. Він чудовий боєць. Вітаю його й бажаю успіху, якщо він битиметься з Ф’юрі», — сказав Пренга в інтерв'ю Boxing King Media.

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Також албанець прокоментував можливий бій проти Тайсона Ф’юрі та зазначив, що хотів би сам зустрітися з британцем у ринзі.

«Так, я б із задоволенням сам побився з ним. Можливо, колись у мене буде власний бій із Ф’юрі», — зазначив боксер.

Пренга також поділився прогнозом на майбутній поєдинок Ентоні Джошуа — Тайсон Ф’юрі.

«Думаю, переможе Джошуа», — сказав Пренга.

На уточнювальне питання, яким саме чином завершиться бій, албанський боксер відповів: «Нокаутом».

Нагадаємо, сам поєдинок Джошуа проти Пренги розпочався для британця невдало — вже на 20-й секунді він побував у нокдауні, а загалом у першому раунді тричі опинявся на настилі рингу. Попри це, Джошуа зумів переломити хід бою та у другому раунді нокаутував Пренгу.

Свій останній бій Джошуа провів у грудні 2025 року, коли переміг Джейка Пола нокаутом у шостому раунді. Після цього британець взяв паузу через ДТП у Нігерії, внаслідок якої загинули два його тренери.

Наступний поєдинок Джошуа проведе проти Тайсона Ф’юрі, який напередодні переміг поляка Маріуша Ваха. Раніше Джошуа та Ф’юрі підписали контракт на бій.

Точну дату та місце проведення бою поки не оголосили. За словами промоутера Едді Гірна, найімовірніше, він пройде у листопаді у Великій Британії.

Повідомлялося, що Олександр Усик емоційно відреагував на перемогу Джошуа. Після вирішального нокауту українець підвівся зі свого місця, аплодував британцю, а після завершення бою привітав його теплими обіймами.

Раніше Майріс Брієдіс прокоментував перемогу ексчемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа в бою проти албанця Крістіана Пренги.