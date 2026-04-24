Тайсон Ф’юрі проти Леннокса Льюїса: легендарний Рой Джонс назвав переможця

Колишній чемпіон світу Рой Джонс-молодший висловився про гіпотетичний поєдинок у найкращих формах між Ленноксом Льюїсом і Тайсоном Ф’юрі.

Легендарний боксер вважає, що Леннокс переміг би Тайсона через свою силу.

«Тайсон Ф’юрі проти Леннокса Льюїса? Це був би чудовий бій, але моя перша думка — Леннокс Льюїс переміг би через його силу».

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Рой Джонс припустив, що Ф’юрі зміг би внести коригування, але переміг би Льюїс.

«Але моя друга думка також говорить, що Тайсон Ф’юрі був відмінний у внесенні коригувань. Але я б вибрав Леннокса Льюїса», — наводить слова Роя Boxing News Online.

Леннокс Льюїс закінчив кар'єру у 2003 році після поєдинку проти Віталія Кличка. Британець переміг українця технічним нокаутом у шостому раунді. Віталій вів під час поєдинку за очками, проте бій було зупинено через розсічення у Віталія, перемогу віддали Льюїсу. Кличко хотів провести реванш, проте Леннокс не погодився.

Повідомлялося, що Леннокс Льюїс пояснив, чому не повернувся в бокс після поєдинку з Кличком.

Нагадаємо, що 11 квітня Тайсон Ф’юрі переміг росіянина Арсланбека Махмудова одноголосним рішенням суддів у головній події вечора боксу в Лондоні. Ф’юрі заявляв, що готовий піти з боксу, якщо наступним його суперником не стане Ентоні Джошуа.