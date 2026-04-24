«Це не був красивий бій». Леннокс Льюїс пояснив, чому не повернувся в бокс після поєдинку з Кличком

Британський боксер не став повертатися в бокс після перемоги над Віталієм Кличком.

«Багато разів я відчував, що хочу назад у ринг. Але концентрація і дисципліна утримували мене поза ним. Я скажу вам, що це було важко. Я хотів завершити кар'єру і говорив, що не повернуся. Але було важко залишатися поза рингом. У HBO мені дали роботу коментатора. Я знову опинився поруч із боксом і намагався піти з нього. Я сказав собі, що вже всього домігся, що мені більше нічого не потрібно доводити. Тому я залишався поза боксом.

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Мій тренер Емануель Стюард сказав: «Послухай, боєм проти Кличка ти не можеш перемогти сьогодення і майбутнє». Я відповів: «Добре, я розумію». Це не був красивий бій, але я все одно переміг", — наводить слова Льюїса Sky Sports.

Нагадаємо, що 2003 року Льюїс переміг Кличка технічним нокаутом у шостому раунді. Віталій вів по ходу поєдинку за очками, проте бій було зупинено через розсічення у Віталія, перемогу віддали Льюїсу.

Українець хотів провести реванш, однак Леннокс не погодився. Віталій продовжив кар'єру і довгий час утримував титул чемпіона світу за версією WBC. Він також володів поясом WBO.

Раніше Леннокс Льюїс розповів, чи є боксер, який здатний перемогти Усика.