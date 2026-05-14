«Я приїду в Україну». Непереможений боксер, який нокаутував Берінчика, викликав на бій Ломаченка

14 травня, 09:49
Кейшон Девіс (Фото: Кейшон Девіс/Instagram)

Кейшон Девіс (Фото: Кейшон Девіс/Instagram)

Колишній чемпіон світу у легкій вазі Кейшон Девіс (14‑0, 10 KO) звернувся до Василя Ломаченка (18‑3, 12 KO), який може повернутися у ринг після завершення кар’єри.

Американець заявив, що готовий приїхати в Україну заради поєдинку, повідомляє Fight Hub TV.

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«Лома, проведи свій перший бій після повернення проти мене. Давай, зробімо це. Бийся зі мною, Ломаченко. Я приїду в Україну.

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Ти легенда, Лома, але якщо ти вирішиш битися зі мною — я тебе нокаутую, як Берінчика", — заявив Кейшон.

https://twitter.com/FightHubTV/status/2054695487400264009

Девіс у лютому здолав Джемейна Ортіса, а роком раніше нокаутував Дениса Берінчика у четвертому раунді, завдавши йому першої поразки у кар'єрі.

Ломаченко оголосив про завершення боксерської кар'єри в червні минулого року. У своєму останньому поєдинку Василь нокаутував Джорджа Камбососа і став чемпіоном світу за версією IBF.

Протягом кар'єри Ломаченко володів титулами чемпіона світу в напівлегкій вазі за версією WBO (2014−2016), у другій напівлегкій вазі за версією WBO (2016−2018) і в легкій вазі за версіями WBA (2018−2020), WBO (2018−2020, 2019).

В аматорській кар'єрі Ломаченко є єдиним українським дворазовим олімпійським чемпіоном (2008, 2012) з боксу. На чемпіонатах світу Василь двічі брав золото (2011, 2009) і одного разу став срібним призером (2007).

Раніше Ломаченко вперше розкрив причину завершення кар'єри.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Василь Ломаченко Бокс

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