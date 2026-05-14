«Цієї осені». Менеджер підтвердив повернення Ломаченка в бокс

Василь Ломаченко завершив кар'єру у червні 2025 року (Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy)

Менеджер колишнього чемпіона світу у трьох вагових категоріях Василя Ломаченка Егіс Клімас підтвердив плани боксера повернутися у ринг .

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Про це повідомляє ESPN.

Ломаченко може провести бій вже через кілька місяців.

«Ми працюємо над його поверненням цієї осені», — сказав Клімас.

Ломаченко оголосив про завершення боксерської кар'єри в червні минулого року. У своєму останньому поєдинку Василь нокаутував Джорджа Камбососа і став чемпіоном світу за версією IBF.

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Ломаченко провів у професійному боксі 21 поєдинок, у яких здобув 18 перемог (12 нокаутом) та зазнав трьох поразок.

Протягом кар'єри Ломаченко володів титулами чемпіона світу в напівлегкій вазі за версією WBO (2014−2016), у другій напівлегкій вазі за версією WBO (2016−2018) і в легкій вазі за версіями WBA (2018−2020), WBO (2018−2020, 2019).

В аматорській кар'єрі Ломаченко є єдиним українським дворазовим олімпійським чемпіоном (2008, 2012) з боксу. На чемпіонатах світу Василь двічі брав золото (2011, 2009) і одного разу став срібним призером (2007).

Раніше повідомлялося, шо Кейшон Девіс, який нокаутував Берінчика, викликав на бій Ломаченка.

Також на повернення Ломаченка відреагував Девін Хейні, який перемагав українця.