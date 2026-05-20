Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик прокоментував рішення Василя Ломаченка повернутися у бокс після тривалої паузи.

Усик зізнався, що Ломаченко свого часу став для нього серйозною мотивацією, повідомляє Matchroom Boxing.

«Мої перші Олімпійські ігри були в Пекіні. Після фіналу, де Василь переміг, я сказав: „Окей, я теж хочу“. Я справді цього хотів. Я працював, працював і працював заради 2012 року. Так, Лома — це ніби мотивація. Якщо це правда, то це добре. Мені подобається», — сказав Усик.

Реклама

Ломаченко провів у професійному боксі 21 поєдинок, у яких здобув 18 перемог (12 нокаутом) та зазнав трьох поразок.

Протягом кар'єри Ломаченко володів титулами чемпіона світу в напівлегкій вазі за версією WBO (2014−2016), у другій напівлегкій вазі за версією WBO (2016−2018) і в легкій вазі за версіями WBA (2018−2020), WBO (2018−2020, 2019).

В аматорській кар'єрі Ломаченко є єдиним українським дворазовим олімпійським чемпіоном (2008, 2012) з боксу. На чемпіонатах світу Василь двічі брав золото (2011, 2009) і одного разу став срібним призером (2007).

Ломаченко оголосив про завершення боксерської кар'єри в червні минулого року. У своєму останньому поєдинку Василь нокаутував Джорджа Камбососа і став чемпіоном світу за версією IBF.

У травні цього року стало відомо, що Ломаченко планує повернутися в бокс.

Менеджер боксера Егіс Клімас підтвердив рішення Василя відновити кар'єру та заявив, що наступний бій планується на осінь.

Повідомлялося, що Ломаченко може провести бій проти мексиканця Емануеля Наваррете.

Також була інформація, що Кейшон Девіс, який нокаутував Берінчика, викликав на бій Ломаченка.