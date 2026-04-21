Чемпіон двох дивізіонів, який кидав виклик Усику, здав позитивний допінг-тест

21 квітня, 12:10
Лоуренс Околі здав позитивний тест на допінг (Фото: facebook.com/okolieboxing)

Лоуренс Околі здав позитивний тест на допінг (Фото: facebook.com/okolieboxing)

Колишній чемпіон світу в двох вагових категоріях Лоуренс Околі здав позитивний тест на допінг перед боєм проти Тоні Йокі.

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Про це повідомила промоутерська компанія Околі Queensberry Promotions.

«Минулої ночі Добровільна антидопінгова асоціація (VADA) поінформувала Queensberry, що Лоуренс Околі здав позитивний тест на допінг перед боксерським шоу в Парижі цієї суботи.

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Подальша інформація про захід буде надана найближчим часом", — ідеться в заяві компанії.

Бій Околі проти Йокі мав очолити вечір боксу, який відбудеться 25 квітня в Парижі (Франція).

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33-річний боксер опублікував пост на своїй сторінці у Facebook, у якому прокоментував ситуацію, у яку він потрапив.

«Перш ніж хтось почне будувати похмурі здогади: після травми біцепса, отриманої мною торік, під час цього збору я отримав травму ліктя на тій же руці. Я пройшов курс лікування, і ось ми тут. Я щиро сподіваюся, що здоровий глузд візьме гору.

Я, звичайно ж, буду повною мірою співпрацювати з усіма відповідними органами і впевнений, що будь-яке розслідування виправдає мене.

На даний момент я не буду давати ніяких додаткових коментарів. Спасибі всім за підтримку, до швидкої зустрічі".

https://www.facebook.com/okolieboxing/posts/pfbid023TqRWtpkGetYp1th4sy8vZJcRnNd9WVqSGZjnjMF8Vyon4VCajuZvPzDaN2P1v3Sl&show_text=true&width=500

Зазначимо, що Околі посідає перше місце в рейтингу WBC у суперважкій вазі.

Кілька років тому британець піднявся в суперважку вагу, відмовившись від звання чемпіона світу у ваговій категорії бріджервейт за версією WBC. Тоді Околі кинув виклик володарю поясів WBC, WBA та IBF Олександру Усику.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Бокс Допінг Всесвітнє антидопінгове агенство

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