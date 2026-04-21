Чемпіон двох дивізіонів, який кидав виклик Усику, здав позитивний допінг-тест

Колишній чемпіон світу в двох вагових категоріях Лоуренс Околі здав позитивний тест на допінг перед боєм проти Тоні Йокі.

Про це повідомила промоутерська компанія Околі Queensberry Promotions.

«Минулої ночі Добровільна антидопінгова асоціація (VADA) поінформувала Queensberry, що Лоуренс Околі здав позитивний тест на допінг перед боксерським шоу в Парижі цієї суботи.

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Подальша інформація про захід буде надана найближчим часом", — ідеться в заяві компанії.

Бій Околі проти Йокі мав очолити вечір боксу, який відбудеться 25 квітня в Парижі (Франція).

33-річний боксер опублікував пост на своїй сторінці у Facebook, у якому прокоментував ситуацію, у яку він потрапив.

«Перш ніж хтось почне будувати похмурі здогади: після травми біцепса, отриманої мною торік, під час цього збору я отримав травму ліктя на тій же руці. Я пройшов курс лікування, і ось ми тут. Я щиро сподіваюся, що здоровий глузд візьме гору.

Я, звичайно ж, буду повною мірою співпрацювати з усіма відповідними органами і впевнений, що будь-яке розслідування виправдає мене.

На даний момент я не буду давати ніяких додаткових коментарів. Спасибі всім за підтримку, до швидкої зустрічі".

Зазначимо, що Околі посідає перше місце в рейтингу WBC у суперважкій вазі.

Кілька років тому британець піднявся в суперважку вагу, відмовившись від звання чемпіона світу у ваговій категорії бріджервейт за версією WBC. Тоді Околі кинув виклик володарю поясів WBC, WBA та IBF Олександру Усику.