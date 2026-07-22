Ексчемпіон Великої Британії та Британської Співдружності Льюїс Едмондсон потрапив у серйозний скандал.

Як повідомляє The Sun, у 30-річного боксера напівважкої ваги серйозні проблеми із законом.

У суді було заявлено, що поліцейські почали переслідування чорного Range Rover після того, як він виконав «розворот у три прийоми» біля поліцейської дільниці. Після цього автомобіль різко рушив із місця й протаранив два автомобілі, одним із яких був поліцейський.

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Суддям повідомили, що в автомобілі було виявлено трохи більше ніж 120 грамів кокаїну.

Едмондсону висунуто обвинувачення за двома пунктами: небезпечне керування автомобілем та зберігання кокаїну з метою збуту.

За інформацією джерела, Льюїс, імовірно, скоїв ці злочини в серпні 2021 року.

Едмондсона звільнили під зобов’язання з’являтися до суду без жодних обмежень. Наступного місяця розпочнеться судовий процес.

Зазначимо, що минулого року Едмондсон провів поєдинок проти українського боксера Даніеля Лапіна. Бій завершився перемогою Лапіна за рішенням суддів.

Льюїс Едмондсон і Даніель Лапін / Фото: PA

Минулого місяця Льюїс Едмондсон здобув міжнародний титул Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) у напівважкій вазі.

Нагадаємо, що в травні Лапін сенсаційно програв французькій «пантері» в Гізі.