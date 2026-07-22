Колишній суперник українського боксера протаранив поліцейське авто — в машині знайшли кокаїн

22 липня, 13:19
У Льюїса Едмондсона проблеми із законом (Фото: facebook.com/lewis.edmondson)

У Льюїса Едмондсона проблеми із законом (Фото: facebook.com/lewis.edmondson)

Ексчемпіон Великої Британії та Британської Співдружності Льюїс Едмондсон потрапив у серйозний скандал.

Як повідомляє The Sun, у 30-річного боксера напівважкої ваги серйозні проблеми із законом.

Читайте також:
«Рефері припустився помилки». Тренер Верховена висловився щодо поразки від Усика

У суді було заявлено, що поліцейські почали переслідування чорного Range Rover після того, як він виконав «розворот у три прийоми» біля поліцейської дільниці. Після цього автомобіль різко рушив із місця й протаранив два автомобілі, одним із яких був поліцейський.

Реклама

Суддям повідомили, що в автомобілі було виявлено трохи більше ніж 120 грамів кокаїну.

Едмондсону висунуто обвинувачення за двома пунктами: небезпечне керування автомобілем та зберігання кокаїну з метою збуту.

За інформацією джерела, Льюїс, імовірно, скоїв ці злочини в серпні 2021 року.

Едмондсона звільнили під зобов’язання з’являтися до суду без жодних обмежень. Наступного місяця розпочнеться судовий процес.

Читайте також:
«Він міг покласти мене на спину»: Джошуа розповів, хто мав найсильніший удар серед його суперників — згадав не Усика, а іншого українця

Зазначимо, що минулого року Едмондсон провів поєдинок проти українського боксера Даніеля Лапіна. Бій завершився перемогою Лапіна за рішенням суддів.

Льюїс Едмондсон і Даніель Лапін (Фото: PA)
Льюїс Едмондсон і Даніель Лапін / Фото: PA

Минулого місяця Льюїс Едмондсон здобув міжнародний титул Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) у напівважкій вазі.

Нагадаємо, що в травні Лапін сенсаційно програв французькій «пантері» в Гізі.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Бокс Даніель Лапін

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies