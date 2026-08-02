«Ніколи не піду проти нього». Майк Тайсон назвав переможця можливого бою Усика та Бенавідеса
Майк Тайсон (Фото: instagram.com/miketyson)
Легендарний боксер Майк Тайсон дав прогноз на потенційний поєдинок між Олександром Усиком і Давидом Бенавідесом.
Американський суперважковаговик заявив, що Бенавідес має всі шанси перемогти представника України.
«Це було б чудово. Усик — невеликий суперважковаговик; він боксер першої важкої ваги, швидкий і спритний.
У нього швидкі руки, як і в Бенавідеса. Гадаю, Бенавідес б'є більше, ніж Усик. Давид завдає більше ударів".
Майк Тайсон додав, що підтримав би Бенавідеса в поєдинку проти будь-якого бійця, включно з Усиком.
«Я люблю Бенавідеса — я ніколи не піду проти нього», — сказав Майк Тайсон для Ring Magazine.
23 травня в єгипетській Гізі Усик провів бій із кікбоксером Верховеном. Українець переміг Ріко технічним нокаутом за секунду до завершення 11-го раунду й захистив титул чемпіона світу за версією WBC.
26 червня Олександр Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів у надважкій вазі.
Повідомлялося, що Олександр назвав легендарного бійця, з яким не битиметься. Варто зазначити, що українець пояснив, чому не завершує кар'єру.