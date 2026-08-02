«Ніколи не піду проти нього». Майк Тайсон назвав переможця можливого бою Усика та Бенавідеса

2 серпня, 12:26
Майк Тайсон (Фото: instagram.com/miketyson)

Майк Тайсон (Фото: instagram.com/miketyson)

Легендарний боксер Майк Тайсон дав прогноз на потенційний поєдинок між Олександром Усиком і Давидом Бенавідесом.

Американський суперважковаговик заявив, що Бенавідес має всі шанси перемогти представника України.

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«Це було б чудово. Усик — невеликий суперважковаговик; він боксер першої важкої ваги, швидкий і спритний.

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У нього швидкі руки, як і в Бенавідеса. Гадаю, Бенавідес б'є більше, ніж Усик. Давид завдає більше ударів".

Майк Тайсон додав, що підтримав би Бенавідеса в поєдинку проти будь-якого бійця, включно з Усиком.

«Я люблю Бенавідеса — я ніколи не піду проти нього», — сказав Майк Тайсон для Ring Magazine.

23 травня в єгипетській Гізі Усик провів бій із кікбоксером Верховеном. Українець переміг Ріко технічним нокаутом за секунду до завершення 11-го раунду й захистив титул чемпіона світу за версією WBC.

26 червня Олександр Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів у надважкій вазі.

Повідомлялося, що Олександр назвав легендарного бійця, з яким не битиметься. Варто зазначити, що українець пояснив, чому не завершує кар'єру.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Бокс Олександр Усик Майк Тайсон

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