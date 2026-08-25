Майк Тайсон вдягнув вишиванку на парад легенд боксу в США — його пов’язує особлива історія з Україною — відео

25 серпня, 11:57
Майк Тайсон (Фото: instagram.com/miketyson)

Майк Тайсон (Фото: instagram.com/miketyson)

Легендарний Майк Тайсон відвідав парад зірок світового боксу в Нью-Йорку у традиційній українській вишиванці. 

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Його вибір одягу може бути пов’язаний з українкою, яка свого часу стала для нього прийомною матір'ю.

15 серпня у районі Браунсвілл відбувся парад на честь чемпіона WBC у напівлегкій вазі Брюса Керрінгтона. Серед гостей був і 60-річний Тайсон. Разом із ним на заході з’явилися Заб Джуда та Шеннон Бріггс, однак саме вишиванка легендарного боксера привернула найбільше уваги.

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Тайсон не пояснював свій вибір, проте в його біографії є важливий зв’язок з Україною. У юності ним опікувалася Камілла Евалд, яка походила з української родини. Вона народилася 1905 року в селі Староміщина на Тернопільщині, а згодом разом із родиною переїхала до США.

Камілла була близькою людиною для тренера Каса Д’Амато, який допомагав молодим боксерам. У 1980 році підліток Тайсон переїхав до них у Катскілл, де розпочав систематичні тренування. Евалд фактично виконувала для нього роль матері.

Після смерті Д’Амато у 1985 році вона залишалася близькою людиною для Тайсона. Вже наступного року боксер став наймолодшим чемпіоном світу у важкій вазі, перемігши Тревора Бербіка та здобувши пояс WBC.

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Редактор: Анастасія Апетрі

Теги:   Бокс Майк Тайсон

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