«Усик освятив рукавиці, але не голову». Брієдіс розкритикував Джошуа після драматичного бою

Колишній чемпіон світу вважає, що Олександр Усик, який допомагає британцеві, мав би освятити голову Ентоні перед поєдинком.

«Перед боєм з Ентоні Джошуа Олександр Усик освятив рукавиці, але треба було освятити й голову, адже в першому раунді він двічі побував у нокдауні. Ентоні Джошуа ледве протримався до кінця раунду. А Крістіан Пренга дуже влучно бив, зокрема й аперкотами. Я переглянув його поєдинки: його коронним прийомом був удар правою поверх руки — саме правий у нього був потужним. Він чимось навіть нагадав мені Верховена. У Верховена теж такий закритий стиль: високий хлопець, ішов на суперника із захищеним корпусом і завдавав потужних ударів».

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Брієдіс розкритикував виступ Крістіана в другому раунді, адже в першій трихвилинці той двічі відправив Ентоні в нокдаун.

«Я не вірю в ці договірні бої — назвімо їх так, — але, по суті, у першому раунді Крістіан Пренга влучав тими самими ударами: правим поверх руки, аперкотом. Усе чітко працювало й усе вдавалося — це найголовніше. А в другому раунді він виходить — і нічого не робить. Не може бути, щоб людина була готова лише на один раунд. Гаразд, я розумію: у сьомому раунді втомився, трохи сповільнився — через велику вагу, серце не витримує, втома, організм закислюється, і боксер починає зупинятися. Але ж не після першого раунду. Після першого раунду він просто дозволив себе бити. Ентоні почав його просто бити. І, звісно ж, у Джошуа дуже потужний удар. Ми бачили результат».

Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

Латвієць упевнений, що з першого раунду Джошуа «поплив».

«У першому раунді Ентоні Джошуа побував на настилі рингу, посміхався. Насправді посмішка — це ознака того, що людина „пливе“. Чому тут посміхатися? Ти програєш, а посміхаєшся. Дуже багато хто на змаганнях так робить, ніби: „У мене все добре“, а сам іде в кут, хоча йому кажуть: „Суддя веде відлік“. І було видно, що він „пливе“. Насправді це показник. Було видно, що він справді дуже сильно „плив“», — сказав Брієдіс для свого YouTube-каналу.

Ентоні переміг Пренгу нокаутом у другому раунді після того, як двічі побував у нокдауні в першому.

Повідомлялося, що Усик емоційно звернувся до Ф’юрі й заявив, що Джошуа його нокаутує.