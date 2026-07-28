Колишній чемпіон світу заявив, що 21-річний Мозес Ітаума легко переможе Джошуа. Майріс також навів Олександра Усика як приклад для британця.

«Якщо він боксуватиме з Ітаумою, Мозес його знищить і зганьбить. Тому дуже важливо вчасно піти. Він уже заробив купу мільйонів. Олександр Усик — теж. Ось він — молодець, жодного разу не був у нокдауні. Слава Богу, я теж боксував і жодного разу не був у нокдауні. Адже це дуже важливо — зберегти своє здоров’я».

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Брієдіс вважає, що оточення Джошуа має порадити йому завершити кар'єру.

«Я не засуджую, просто кажу збоку, що треба йти вчасно. Є ж друзі, є тренери, які можуть підказати: „Ентоні, ти заробив сотні мільйонів, тобі й твоїм дітям грошей вистачить на все життя. Піди як чемпіон, бо один такий бій із прохідним боксером може закінчитися в першому раунді“. Це ганьба», — сказав латвієць для свого YouTube-каналу.

36-річний Ентоні переміг Крістіана Пренгу нокаутом у другому раунді після того, як двічі побував у нокдауні в першому.

Наступний поєдинок Джошуа проведе проти Тайсона Ф’юрі, який напередодні переміг поляка Маріуша Ваха. Раніше Джошуа та Ф’юрі підписали контракт на бій.

Точну дату та місце проведення бою поки що не оголошено. За словами промоутера Едді Гірна, найімовірніше, він відбудеться в листопаді у Великій Британії.