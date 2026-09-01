«Надія згасла». Брієдіс назвав останнього суперника Усика, який міг створити йому проблеми

1 вересня, 11:00
Олександр Усик (Фото: facebook.com/Alexanderusyk)

Олександр Усик (Фото: facebook.com/Alexanderusyk)

Колишній чемпіон світу Майріс Брієдіс заявив, що в екс-абсолютного чемпіона світу Олександра Усика більше не залишилося суперників.

Латвієць заявив, що Мозес Ітаума був саме тим суперником, який міг перемогти українця, проте він програв Філіпу Хрговичу.

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«Який же крутий Олександр Усик! Зараз ми розуміємо, що вся ця мозаїка склалася. Мені здавалося, що найсильнішим суперником, який може створити Усику проблеми, є Мозес. Але зараз ми бачимо, що, на жаль, ці прогнози чи аналітика у боксі іноді дають збій.

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Наскільки ж крутий Олександр Усик — адже він, по суті, переміг усіх. Зараз я вважаю, що він переміг усіх. І в нього навіть немає суперника. Ось остання зірка, остання надія надважкої ваги — Мозес — на певний час згасла", — сказав Брієдіс на своєму YouTube-каналі.

Хргович переміг Ітауму технічним нокаутом у дев’ятому раунді. Хорват став чемпіоном світу в суперважкій вазі за версією IBF.

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Нагадаємо, що 23 травня в єгипетській Гізі Усик провів бій із кікбоксером Ріко Верховеном. Українець переміг технічним нокаутом за секунду до завершення 11-го раунду й захистив титул чемпіона світу за версією WBC.

26 червня Олександр Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів у надважкій вазі — за версіями IBF, WBC та WBA. Після цього WBC призначила новим чемпіоном світу німця Агіта Кабаєла, а володарем титулу WBA став росіянин Мурат Гассієв.

Одним із найімовірніших наступних суперників українця є Деонтей Вайлдер. Раніше Усик розповів про два варіанти продовження кар'єри та пояснив, чому хоче провести бій з американцем.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Бокс Олександр Усик Майріс Брієдіс Філіп Хргович Мозес Ітаума

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