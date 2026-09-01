«Надія згасла». Брієдіс назвав останнього суперника Усика, який міг створити йому проблеми

Колишній чемпіон світу Майріс Брієдіс заявив, що в екс-абсолютного чемпіона світу Олександра Усика більше не залишилося суперників.

Латвієць заявив, що Мозес Ітаума був саме тим суперником, який міг перемогти українця, проте він програв Філіпу Хрговичу.

«Який же крутий Олександр Усик! Зараз ми розуміємо, що вся ця мозаїка склалася. Мені здавалося, що найсильнішим суперником, який може створити Усику проблеми, є Мозес. Але зараз ми бачимо, що, на жаль, ці прогнози чи аналітика у боксі іноді дають збій.

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Наскільки ж крутий Олександр Усик — адже він, по суті, переміг усіх. Зараз я вважаю, що він переміг усіх. І в нього навіть немає суперника. Ось остання зірка, остання надія надважкої ваги — Мозес — на певний час згасла", — сказав Брієдіс на своєму YouTube-каналі.

Хргович переміг Ітауму технічним нокаутом у дев’ятому раунді. Хорват став чемпіоном світу в суперважкій вазі за версією IBF.

Нагадаємо, що 23 травня в єгипетській Гізі Усик провів бій із кікбоксером Ріко Верховеном. Українець переміг технічним нокаутом за секунду до завершення 11-го раунду й захистив титул чемпіона світу за версією WBC.

26 червня Олександр Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів у надважкій вазі — за версіями IBF, WBC та WBA. Після цього WBC призначила новим чемпіоном світу німця Агіта Кабаєла, а володарем титулу WBA став росіянин Мурат Гассієв.

Одним із найімовірніших наступних суперників українця є Деонтей Вайлдер. Раніше Усик розповів про два варіанти продовження кар'єри та пояснив, чому хоче провести бій з американцем.