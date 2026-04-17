«У нього є перевага». Пак’яо вибрав кращого боксера між непереможеними Мейвезером та Кроуфордом

Легендарний філіппінський боксер Менні Пак’яо поділився думкою про гіпотетичне протистояння між Флойдом Мейвезером та Теренсом Кроуфордом.

На думку Пак’яо, у своїй найкращій формі Кроуфорд мав би більше шансів на перемогу, повідомляє The Ring.

«Я думаю, що Кроуфорд переміг би Мейвезера, якби вони обоє билися в розквіті сил. У Теренса є перевага як у шульги. Я бачив його в цій стійці — він опанував її досконало. Він знає, як максимально використовувати цю перевагу проти правші», — сказав Пак’яо.

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У 2015 році Мейвезер переміг Пак’яо в Лас-Вегасі одноголосним рішенням суддів. Цей поєдинок отримав назву Бій століття і встановив рекорди, зібравши 72,2 мільйона доларів від продажу квитків, а загальний дохід перевищив 600 мільйонів доларів.

Мейвезер останній професійний бій провів у серпні 2017 року, коли переміг технічним нокаутом у десятому раунді колишнього чемпіона UFC Конора Макгрегора. Він завершив кар'єру в статусі непереможеного боксера.

Мейвезер після завершення професійної кар'єри часто проводить виставкові поєдинки. Крім бою з Пак’яо, у нього заплановано ще кілька боїв — проти легендарного Майка Тайсона та кікбоксера Майка Замбідіса.

Кроуфорд оголосив про завершення професійної кар'єри наприкінці 2025 року, також залишившись непереможеним.

Пак’яо ж повернувся у ринг у 2025 році після чотирирічної паузи, завершивши внічию поєдинок із Маріо Барріосом.

Наразі очікується реванш між Пак’яо та Мейвезером, який попередньо запланований на 19 вересня.

Мейвезер нещодавно назвав їхній майбутній реванш виставковим, тоді як Пак’яо заявив, що хоче тільки професійного поєдинку.

Раніше повідомлялося, що Мейвезера зобов’язали пройти обстеження перед гучним реваншем із Пак’яо.