«Це його головний важіль». Пак’яо пояснив, чого найбільше боїться Мейвезер

Колишній чемпіон світу Менні Пак’яо (62−8−3, 39 KO) вважає, що непереможний Флойд Мейвезер (50−0, 27 KO) не хоче проводити з ним повноцінний бій через страх зіпсувати свій рекорд.

За його словами, це головний важіль американця, який досі дозволяє йому проводити виставкові поєдинки, повідомляє InsideRingShow.

«Флойд боїться програти, бо статус непереможного — його головний важіль, який дозволяє йому їздити й проводити виставкові бої.

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Але якщо цей рекорд буде зіпсовано, то чим він ще зможе користуватися як важелем, щоб їздити так далі?" - сказав Пак’яо.

Зазначимо, що їхній бій запланований на 19 вересня цього року.

Стрімінгова платформа Netflix раніше анонсувала майбутній бій як перший професійний поєдинок на арені The Sphere. Проте згодом Мейвезер повідомив, що розглядає цей бій саме як виставковий.

У 2015 році Мейвезер переміг Пак’яо в Лас-Вегасі одноголосним рішенням суддів. Цей поєдинок отримав назву Бій століття і встановив рекорди, зібравши 72,2 мільйона доларів від продажу квитків, а загальний дохід перевищив 600 мільйонів доларів.

Мейвезер останній професійний бій провів у серпні 2017 року, коли переміг технічним нокаутом у десятому раунді колишнього чемпіона UFC Конора Макгрегора. Він завершив кар'єру в статусі непереможеного боксера.

Мейвезер після завершення професійної кар'єри часто проводить виставкові поєдинки. Крім бою з Пак’яо, у нього заплановано ще кілька боїв — проти легендарного Майка Тайсона та кікбоксера Майка Замбідіса.

Пак’яо ж повернувся у ринг у 2025 році після чотирирічної паузи, завершивши внічию поєдинок із Маріо Барріосом.

Раніше Пак’яо поставив Мейвезеру жорстку умову для реваншу.