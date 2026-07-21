Мейвезер, Тайсон і Пакʼяо в одному шоу: у США готують грандіозний вечір боксу

Колишній чемпіон світу Флойд Мейвезер може восени взяти участь у масштабному боксерському шоу, головною подією якого стане його виставковий поєдинок із іншою легендою - Майком Тайсоном.

Про це повідомляє BoxingScene.

Організатори також працюють над тим, щоб у цей самий вечір на ринг вийшов легендарний Менні Пак’яо.

За даними джерел, такий подвійний івент може відбутися наприкінці вересня або на початку жовтня. Основними кандидатами на проведення шоу наразі називають Маямі та Даллас.

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Спочатку Мейвезер мав провести виставковий бій із грецьким кікбоксером Майком Замбідісом, однак ці плани були зірвані після судового позову від компанії CSI Sports Events. Організатори стверджують, що американець отримав аванс за виставковий поєдинок із Тайсоном, тому вихід на ринг проти іншого суперника став би порушенням домовленостей.

Повідомляється, що зараз сторони намагаються знайти компроміс. Один із варіантів — спочатку провести бій Мейвезера із Замбідісом, а вже після цього організувати вечір, у якому американець зустрінеться з Тайсоном, а Пак’яо проведе власний виставковий поєдинок.

Крім того, це шоу має стати підготовкою до гучного професійного реваншу між Мейвезером і Пак’яо, який, за інформацією джерел, можуть організувати 29 січня у Лас-Вегасі з трансляцією на Netflix.

Втім, участь Пак’яо у виставковому вечорі поки що не гарантована. Філіппінець розглядає можливість провести ще один офіційний бій і остаточне рішення має бути ухвалене найближчими тижнями.

49-річний Мейвезер завершив професійну кар'єру 2017 року в статусі непереможеного боксера (50−0, 27 КО), але відтоді провів кілька показових боїв.

47-річний Пак’яо (62−8−3, 39 КО), який був чемпіоном світу у восьми вагових категоріях, у липні 2025 року повернувся на ринг, не зумівши здолати Маріо Барріоса.

Раніше була інформація, що реванш Мейвезера та Пак’яо запланований на 19 вересня.