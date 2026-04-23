Легендарний Флойд Мейвезер оголосив дату наступного бою та ім'я суперника

У своєму акаунті в Instagram Мейвезер повідомив, що його суперником стане грецький кікбоксер Майк Замбідіс.

Бій відбудеться 27 червня на арені Telekom Center Athens в Афінах.

45‑річний Замбідіс завершив кар'єру в кікбоксингу десять років тому, маючи лише один офіційний боксерський поєдинок. У 2019 році він переміг Антоніо Гомеса.

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Мейвезер останній професійний бій провів у серпні 2017 року, коли переміг технічним нокаутом у десятому раунді колишнього чемпіона UFC Конора Макгрегора. Він завершив кар'єру в статусі непереможеного боксера.

Мейвезер після завершення професійної кар'єри часто проводить виставкові поєдинки.

19 вересня у Мейвезера заплановано реванш проти Менні Пак’яо.

У 2015 році Мейвезер переміг Пак’яо в Лас-Вегасі одноголосним рішенням суддів. Цей поєдинок отримав назву Бій століття і встановив рекорди, зібравши 72,2 мільйона доларів від продажу квитків, а загальний дохід перевищив 600 мільйонів доларів.

Стрімінгова платформа Netflix раніше анонсувала майбутній бій Пак’яо та Мейвезера як перший професійний поєдинок на арені The Sphere. Проте згодом Мейвезер повідомив, що розглядає цей бій саме як виставковий.

Пак’яо заявив, що не погоджується з таким форматом і наполягає на повноцінному професійному бою.