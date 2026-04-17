Помер легендарний чемпіон світу з боксу
Мігель Канто помер (Фото: WBA Boxing)
Мексиканський колишній боксер Мігель Канто, який виступав у найлегшій вазі, помер у 78 років.
Про це повідомляє прес-служба WBA.
Канто найбільшу славу здобув 1975 року, вигравши титул чемпіона світу WBC у найлегшій вазі після перемоги над японцем Седзі Огумою. Мігель переміг Огуму за рішенням суддів у п’ятнадцяти раундах.
Мексиканець утримував чемпіонський пояс по 1979 рік. Мігель провів 14 успішних захистів титулу.
У боксерському світі Канто прозвали «Маленький Майстер». Мексиканець отримав таке прізвисько за унікальну техніку без нокаутуючого удару, але з великою точністю в ударах і здатністю уникнути майже будь-якого удару противника.
Перший поєдинок Канто на професійному рівні провів 5 лютого 1969 року, останній — 24 липня 1982 року.
Загалом Мігель Канто провів 74 бої, з яких 61 виграв (15 — нокаутом), зазнав 9 поразок, чотири поєдинки завершилися внічию. Його вважають одним із найкращих боксерів із Мексики в історії.
Раніше повідомлялося, що український чемпіон Олександр Усик задумався про завершення боксерської кар'єри. Усик проведе наступний поєдинок 23 травня в Єгипті проти легенди кікбоксингу.