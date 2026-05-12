Легенда українського боксу. Помер колишній тренер Віталія та Володимира Кличків

У віці 91 року пішов із життя легендарний український тренер із боксу Михайло Мацих.

Про це повідомляє пресслужба Федерації боксу України.

Мацих — майстер спорту СРСР. Виступав за спортивне товариство Енергія (м. Нова Каховка, Херсонська область). У 1950-х роках ставав чемпіоном Чорноморського флоту. Заслужений тренер України (1993). З 1977 року працював тренером ЦСК ЗС України (Київ).

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Серед вихованців Мациха — Віталій та Володимир Клички, Віталій Качановський, Аліна Шатернікова, Марина Козерод, Олена Твердохліб.

«Михайло Якович присвятив своє життя спорту, тренерській справі та вихованню багатьох поколінь боксерів. Через його школу пройшли спортсмени, які прославляли Україну на міжнародній арені та стали прикладом для багатьох наступних поколінь.

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Для українського боксу це велика втрата. Його внесок неможливо виміряти лише титулами, перемогами чи спортивними результатами. Михайло Якович залишив після себе значно більше — школу, цінності, характер і світлу пам’ять у серцях тих, кого він виховував, підтримував і надихав.

Федерація боксу України висловлює щирі співчуття родині, близьким, учням, колегам та всій боксерській спільноті", — йдеться у повідомленні ФБУ.

Раніше повідомлялося, що Володимир Кличко показав свою приголомшливу форму.